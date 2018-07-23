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«Опасная Аня» - вновь в суде по делу о «пьяном» ДТП

Очередное рассмотрение дела Анны Кривуц в Киевском суде. Сегодня рассматривали два постановления, которые были составлены во время аварии с участием «автоблогерши» на улице Шевченко, 327, произошедшей месяц назад, а именно: ДТП, которое вызвало повреждения автомобилей и управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Но даже трезвая Аня так же опасна.

 Я не помню сам момент столкновения. - Я вообще ничо не помню, я была бухая. - Выйди отсюда на*ер. - Рот свой закрой. - Тупое, жирное, чмо.

Зато Анна Кривуц, которая на предыдущем заседании говорила, что признает свою вину частично, подала ходатайство о прекращении производства по делу административного правонарушения, так как, по словам девушки, протокол полицейскими был составления неверно, графа со свидетелями пустая, а еще номерной знак Chevrolet Lacetti записан неверно.

Анна Кривуц

Відносно мене, Крівуц Анни Сергіївни про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 124 закрити в звязку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.»

Адвокат девушки Алексей Зеленцов, также подал ходатайство в обоих делах, о возможности ознакомления с материалами, потому что, по его словам, договор о сопровождении Анны в этом деле они заключили буквально перед рассмотрением.

Алексей Зеленцов, адвокат Анны Кривуц

Я не зміг ознайомитися з матеріалами справи, оскільки договір був підписаний за півгодини до початку судового засідання, тому прошу надати мені час до ознайомлення з цими матеріалами справи, для того щоб виконати належним чином свої функції захисника.

Анна Кривуц

У меня адвокат cам с Кривого Рога, который мне пишет иски, который готовит меня к суду, но, ему неудобно на каждый суд, так как у меня их много, ездить на каждый суд с Кривого Рога в Харьков, чтобы представлять мои интересы. Я попросила ознакомиться с в материалами дела в прошлом заседании, но адвоката - я вспомнила про него, я хотела другого найти, но вспомнила, кто представлял мои интересы, пока нашла номер телефона - прошло время, и  он не успел ознакомится с материалами дела.

А вот Игорь - водитель Chevrolet Lacetti - был против перерыва для ознакомления с материалами дела защитником Анны Кривуц, поскольку срок, к которому мужчине нужно предоставить документы в страховую, истекает, и он в итоге может вовсе остаться без компенсации. А также сам подал ходатайство о приобщении к материалам дела запись с видеорегистратора машины, которая двигалась в момент ДТП за ними.

Игорь Красильников, водитель Chevrolet Lacetti

Это человеком, ехавшим, сзади нас, который на видео регистратор снял ДТП, и я надеюсь, это будет заключительное следующее заседание. И получим результат. - Что в этом видео? - В этом видео чётко видно, как мы двигались согласно полос, что у автомобиля «приус» работали все сигналы, он заблаговременно подал сигнал левого поворота,  и что водитель автомобиля Lexus ехала в средине между двух полос, не соблюдая правил ПДД.

Свидетель по делу, которого смс- уведомлением вызвали дважды, оказывается, не может свидетельствовать, потому что в протоколе он не указан. А это пассажир Chevrolet Lacetti, который был в момент аварии в автомобиле и вызвал полицейских, говорит, что  сам не поймет, почему его не привлекли свидетелем при составлении постановления.

Тарас Косовский, свидетель по делу

Я набрал номер полиции и позвонил им, назвал, кто был, какие машины были участниками ДТП, начал подходить к Lexus, и мне навстречу вышла, как потом оказалось,  Кривуц Анна, сразу, что я заметил - это запах перегара от неё, и потом у неё было немного непонятное какое-то поведение.

Но судья решила рассмотрение по обоим делам все же перенести.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп, Кривуц

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