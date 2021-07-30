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Опасный штамм "Дельта" уже может быть в Харькове - обладминистрация

Опасный штамм Дельта уже может быть в Харькове - обладминистрация

В Харьковской области фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Как сообщил заместитель председателя Харьковской областной госадминистрации Михаил Черняк, данная тенденция может быть связана с новым штаммом "Дельта", пишет KHARKIV Today.

Официально ни одного случая нового штамма в области пока не зарегистрировано.

Тем не менее, Михаил Черняк не исключает, что "Дельта" в регионе уже есть.

"Мы допускаем, что он уже есть. И глядя даже на те небольшие показатели увеличения заболеваемости, которые сегодня есть, свидетельствуют о том, что сегодня есть определенная динамика в сторону роста заболеваемости", — отметил Михаил Черняк.

Напомним, в Харькове - суточный скачок заболеваемости коронавирусом, область на втором месте в стране. За минувшие сутки в Харьковской области было зарегистрировано 70 случаев коронавируса. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Отметим, это скачок по сравнению с предыдущими сутками, когда было подтверждено всего 32 случая по области. Всего с начала пандемии в Харьковской области подтверждено 149 315 случаев COVID-19, 3601 человек умер, 145 028 выздоровели, 686 случаев остается под медицинским наблюдением.

Источник: sq.com.ua

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