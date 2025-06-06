По данным The New York Times, европейские страны демонстрируют растущий оптимизм по поддержке Украины даже в случае уменьшения американской помощи. Европа уже выделяет больше средств на поддержку Украины, чем США – не менее 23 миллиардов евро на текущий год. Германия недавно объявила о пакете вооружений на 5,7 миллиарда долларов, включая инвестиции в производство ракет в Украине. Однако эксперты подчеркивают, что европейцы не могут полностью заменить критически важные американские возможности – прежде всего, разведывательные данные в реальном времени и системы противовоздушной обороны типа Patriot.

Согласно CNN, президент США провел 75-минутный телефонный разговор с путиным, в ходе которого российский лидер сообщил о намерениях ответа на украинские атаки дронов по российским аэродромам. российская сторона отмечает, что Украина пыталась сорвать эти переговоры.

Согласно данным Bloomberg, операция украинских беспилотников против российских авиабаз стала символом кризиса доверия между США и их союзниками. Наиболее показателен тот факт, что Украина, вероятно, не предупредила Вашингтон о запланированном ударе, поскольку не смогла доверять администрации США в сохранении оперативной тайны от москвы. Издание также анализирует, как торговые войны США поддерживают военную солидарность с азиатскими партнерами. На конференции в Сингапуре премьер-министр Малайзии подверг резкой критике "свободное введение торговых ограничений", подчеркивая, что Америка не может быть одновременно военным другом и торговым врагом. Европейские страны, несмотря на готовность терпеть оскорбления и тарифы за содержание американских войск, также ощущают неопределенность намерений США.

Согласно Axios, операция «Паутина» стала тревожным сигналом для всего мира по поводу новой эры ведения войны. Украинские силы атаковали российские авиабазы ​​в Сибири, используя 117 дронов в скоординированном ударе, который готовился около полутора лет. По заявкам СБУ, общая стоимость уничтоженных российских активов составила 7 миллиардов долларов, в том числе 41 самолет разных типов – от стратегических бомбардировщиков Ту-95 до разведывательных А-50.

По данным Onet.pl, малые дроны наносят около 70% всех разрушений на российско-украинском фронте, в то время как польская армия остается беззащитной перед этой угрозой. Эксперты критикуют начальника Генерального штаба генерала Веслава Кукулу за попрание роли малых дронов, называя их "коммунистическими" и утверждая, что они "не меняют правила игры". Это резко контрастирует с реальностью: Украина выпустила 2 миллиона FPV-дронов в прошлом году и планирует 5 миллионов в этом году, тогда как россия использует около 3,5 тысяч дронов в день.

Согласно Politico, украинский удар по российским авиабазам стал «моментом пробуждения» для США, продемонстрировав уязвимость американских самолетов, хранящихся на открытом воздухе без защитных укрытий. Начальник штаба ВВС генерал Дэвид Олвин подчеркнул, что ущерб в 7 миллиардов долларов заставляют пересмотреть оборонительные рейтинги. Особенно остро этот вопрос стоит в Тихом океане, где Китай построил более 400 укрепленных авиационных укрытий за последнее десятилетие, в то время как США добавили только 22 в этом регионе.

По данным ABC News, Китай выдал заказы на арест 20 тайванцев по обвинению в хакерских операциях от имени Демократической прогрессивной партии. Руководил операциями Нин Энвэй, но конкретные преступления не названы. Также запрещены все контакты с тайваньской компанией Sicuens, владельцами которой называются "сторонниками независимости". Пума Шэнь, один из владельцев, создал Академию Кума – организацию, которая готовит гражданских к возможному китайскому вторжению.

Президент Европейской комиссии заявила изданию WELT, что путин "полностью провалился стратегически", не достигнув военных целей. В интервью для POLITICO она рассказала о сотрудничестве с сенатором Линдси Грэмом по поводу новых санкций против российской энергетики, если пути не сядут за стол переговоров. Подчеркнула необходимость усиления давления на россию со всех сторон.

По анализу El País вторая встреча Украины и россии в Стамбуле подтвердила нежелание кремля подписать настоящее прекращение огня. россия требует вывода украинской армии из четырех областей, прекращения мобилизации, отказа от западного оружия, нейтрального статуса и предоставления русскому языку официального статуса. Украина предлагает 30-дневное безусловное прекращение войны под контролем США, признавая сложность вступления в НАТО.

Джерело: telegra.ph

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