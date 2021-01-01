Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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9 699 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 31 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 341 дитина та 439 медпрацівників.

Також за минулу добу

● госпіталізовано – 2 704 особи;

● летальних випадків – 209;

● одужало – 11 803 особи;

● здійснено тестувань за добу – 58 547 (зокрема методом ПЛР – 38 932, методом ІФА – 19 615).

За весь час пандемії в Україні

● захворіло – 1 055 047 осіб;

● одужало – 709 993 особи;

● летальних випадків – 18 533;

● проведено ПЛР-тестувань – 5 585 615.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 332), Київській (669), Запорізькій (660), Харківській (570) та Одеській (533) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 111 471 випадок;

Вінницька область – 22 500 випадків;

Волинська область – 33 016 випадків;

Дніпропетровська область – 58 561 випадок;

Донецька область – 36 391 випадок;

Житомирська область – 39 202 випадки;

Закарпатська область – 28 200 випадків;

Запорізька область – 54 088 випадків;

Івано-Франківська область – 43 190 випадків;

Київська область – 59 204 випадки;

Кіровоградська область – 8 448 випадків;

Луганська область – 10 508 випадків;

Львівська область – 61 268 випадків;

Миколаївська область – 30 900 випадків;

Одеська область – 71 125 випадків;

Полтавська область – 36 079 випадків;

Рівненська область – 40 990 випадків;

Сумська область – 40 642 випадки;

Тернопільська область – 34 023 випадки;

Харківська область – 69 377 випадків;

Херсонська область – 17 752 випадки;

Хмельницька область – 39 187 випадків;

Черкаська область – 39 011 випадків;

Чернівецька область – 40 017 випадків;

Чернігівська область – 29 897 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

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31 декабря в Харьковской области зарегистрировано 580 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших - 69 377; 1095 человек умерли, 56 422 - выздоровели.

География заболевших выглядит так:

47507 - Харьков (+324 случая за сутки);

3862 - Харьковский район (+15 случаев за сутки);

1764 - Чугуевский район;

1554 - Балаклейский район (+45 случаев за сутки);

1464 - Купянский район (+42 случая за сутки);

1482 - Лозовской район (+52 случая за сутки);

1264 - Изюмский район (+14 случаев за сутки);

1125 - Богодуховский район (+4 случая за сутки);

1079 - Змиевской район (+1 случай за сутки);

974 - Дергачевский район (+2 случая за сутки);

956 - Первомайский район (+17 случаев за сутки);

728 - Красноградский район (+7 случаев за сутки);

616 - Великобурлукский район;

556 - Волчанский район (+2 случая за сутки);

541 - Валковский район;

544 - Краснокутский район (+9 случаев за сутки);

487 - Нововодолажский район;

451 - Золочевский район (+5 случаев за сутки);

371 - Шевченковский район (+2 случая за сутки);

373 - Боровской район (+26 случаев за сутки);

347 - Кегичевский район (+2 случая за сутки);

289 - Зачепиловский район (+2 случая за сутки);

266 - Барвенковский район (+4 случая за сутки);

248 - Сахновщинский район;

190 - Близнюковский район (+3 случая за сутки);

163 - Двуречанский район (+2 случая за сутки);

141 - Коломакский район;

35 - Печенежский район.

Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua

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