Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
9 699 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 31 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 341 дитина та 439 медпрацівників.
Також за минулу добу
● госпіталізовано – 2 704 особи;
● летальних випадків – 209;
● одужало – 11 803 особи;
● здійснено тестувань за добу – 58 547 (зокрема методом ПЛР – 38 932, методом ІФА – 19 615).
За весь час пандемії в Україні
● захворіло – 1 055 047 осіб;
● одужало – 709 993 особи;
● летальних випадків – 18 533;
● проведено ПЛР-тестувань – 5 585 615.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 332), Київській (669), Запорізькій (660), Харківській (570) та Одеській (533) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 111 471 випадок;
Вінницька область – 22 500 випадків;
Волинська область – 33 016 випадків;
Дніпропетровська область – 58 561 випадок;
Донецька область – 36 391 випадок;
Житомирська область – 39 202 випадки;
Закарпатська область – 28 200 випадків;
Запорізька область – 54 088 випадків;
Івано-Франківська область – 43 190 випадків;
Київська область – 59 204 випадки;
Кіровоградська область – 8 448 випадків;
Луганська область – 10 508 випадків;
Львівська область – 61 268 випадків;
Миколаївська область – 30 900 випадків;
Одеська область – 71 125 випадків;
Полтавська область – 36 079 випадків;
Рівненська область – 40 990 випадків;
Сумська область – 40 642 випадки;
Тернопільська область – 34 023 випадки;
Харківська область – 69 377 випадків;
Херсонська область – 17 752 випадки;
Хмельницька область – 39 187 випадків;
Черкаська область – 39 011 випадків;
Чернівецька область – 40 017 випадків;
Чернігівська область – 29 897 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
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31 декабря в Харьковской области зарегистрировано 580 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших - 69 377; 1095 человек умерли, 56 422 - выздоровели.
География заболевших выглядит так:
47507 - Харьков (+324 случая за сутки);
3862 - Харьковский район (+15 случаев за сутки);
1764 - Чугуевский район;
1554 - Балаклейский район (+45 случаев за сутки);
1464 - Купянский район (+42 случая за сутки);
1482 - Лозовской район (+52 случая за сутки);
1264 - Изюмский район (+14 случаев за сутки);
1125 - Богодуховский район (+4 случая за сутки);
1079 - Змиевской район (+1 случай за сутки);
974 - Дергачевский район (+2 случая за сутки);
956 - Первомайский район (+17 случаев за сутки);
728 - Красноградский район (+7 случаев за сутки);
616 - Великобурлукский район;
556 - Волчанский район (+2 случая за сутки);
541 - Валковский район;
544 - Краснокутский район (+9 случаев за сутки);
487 - Нововодолажский район;
451 - Золочевский район (+5 случаев за сутки);
371 - Шевченковский район (+2 случая за сутки);
373 - Боровской район (+26 случаев за сутки);
347 - Кегичевский район (+2 случая за сутки);
289 - Зачепиловский район (+2 случая за сутки);
266 - Барвенковский район (+4 случая за сутки);
248 - Сахновщинский район;
190 - Близнюковский район (+3 случая за сутки);
163 - Двуречанский район (+2 случая за сутки);
141 - Коломакский район;
35 - Печенежский район.
Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua