Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
5 116 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 131 дитина та 309 медпрацівників.
Також за минулу добу
● госпіталізовано – 1 092 особи;
● ️летальних випадків – 184;
● одужало – 15 951 особа;
● здійснено тестувань за добу – 41 682 (зокрема методом ПЛР – 23 873, методом ІФА – 17 809).
За весь час пандемії в Україні
● захворіло – 1 124 430 осіб;
● одужало – 812 368 осіб;
● летальних випадків – 20 019;
● проведено ПЛР-тестувань – 5 805 824.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (898), Полтавській (520), Запорізькій (463), Одеській (315) та Львівській (312) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 898 випадків;
Вінницька область – 121 випадок;
Волинська область – 99 випадків;
Дніпропетровська область – 267 випадків;
Донецька область – 160 випадків;
Житомирська область – 72 випадки;
Закарпатська область – 134 випадки;
Запорізька область – 463 випадки;
Івано-Франківська область – 66 випадків;
Київська область – 284 випадки;
Кіровоградська область – 76 випадків;
Луганська область – 47 випадків;
Львівська область – 312 випадків;
Миколаївська область – 52 випадки;
Одеська область – 315 випадків;
Полтавська область – 520 випадків;
Рівненська область – 132 випадки;
Сумська область – 152 випадки;
Тернопільська область – 83 випадки;
Харківська область – 275 випадків;
Херсонська область – 73 випадки;
Хмельницька область – 18 випадків;
Черкаська область – 306 випадків;
Чернівецька область – 184 випадки;
Чернігівська область – 7 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
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В Харьковской области - 275 случаев коронавируса за сутки
Таковы данные телеграм-канала Минздрава "Коронавирус в регионах". Это 7-е место по стране.
Всего с начала пандемии в Харьковской области у 72 940 человек подтвердили COVID-19.
География заболевших выглядит так:
49773 - Харьков (+188 случаев за сутки);
4016 - Харьковский район (+4 случая за сутки);
18832 - Чугуевский район (+11 случаев за сутки);
1632 - Балаклейский район (+5 случаев за сутки);
1608 - Лозовской район (+21 случай за сутки);
1528 - Купянский район (+13 случаев за сутки);
1436 - Изюмский район (+3 случая за сутки);
1148 - Богодуховский район;
1134 - Змиевской район;
1015 - Дергачевский район (+3 случая за сутки);
1034 - Первомайский район (+2 случая за сутки);
788 - Красноградский район (+3 случая за сутки);
640 - Великобурлукский район;
572 - Волчанский район;
581 - Валковский район (+6 случаев за сутки);
564 - Краснокутский район (+3 случая за сутки);
543 - Нововодолажский район (+8 случаев за сутки);
461 - Золочевский район;
429 - Боровской район (+2 случая за сутки);
391 - Шевченковский район (+1 случай за сутки);
367 - Кегичевский район (+1 случай за сутки);
300 - Зачепиловский район;
279 - Барвенковский район;
280 - Сахновщинский район;
191 - Близнюковский район;
164 - Двуречанский район;
146 - Коломакский район;
36 - Печенежский район.
Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua