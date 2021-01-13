Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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5 116 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 131 дитина та 309 медпрацівників.

Також за минулу добу

● госпіталізовано – 1 092 особи;

● ️летальних випадків – 184;

● одужало – 15 951 особа;

● здійснено тестувань за добу – 41 682 (зокрема методом ПЛР – 23 873, методом ІФА – 17 809).

За весь час пандемії в Україні

● захворіло – 1 124 430 осіб;

● одужало – 812 368 осіб;

● летальних випадків – 20 019;

● проведено ПЛР-тестувань – 5 805 824.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (898), Полтавській (520), Запорізькій (463), Одеській (315) та Львівській (312) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 898 випадків;

Вінницька область – 121 випадок;

Волинська область – 99 випадків;

Дніпропетровська область – 267 випадків;

Донецька область – 160 випадків;

Житомирська область – 72 випадки;

Закарпатська область – 134 випадки;

Запорізька область – 463 випадки;

Івано-Франківська область – 66 випадків;

Київська область – 284 випадки;

Кіровоградська область – 76 випадків;

Луганська область – 47 випадків;

Львівська область – 312 випадків;

Миколаївська область – 52 випадки;

Одеська область – 315 випадків;

Полтавська область – 520 випадків;

Рівненська область – 132 випадки;

Сумська область – 152 випадки;

Тернопільська область – 83 випадки;

Харківська область – 275 випадків;

Херсонська область – 73 випадки;

Хмельницька область – 18 випадків;

Черкаська область – 306 випадків;

Чернівецька область – 184 випадки;

Чернігівська область – 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

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В Харьковской области - 275 случаев коронавируса за сутки

Таковы данные телеграм-канала Минздрава "Коронавирус в регионах". Это 7-е место по стране.

Всего с начала пандемии в Харьковской области у 72 940 человек подтвердили COVID-19.

География заболевших выглядит так:

49773 - Харьков (+188 случаев за сутки);

4016 - Харьковский район (+4 случая за сутки);

18832 - Чугуевский район (+11 случаев за сутки);

1632 - Балаклейский район (+5 случаев за сутки);

1608 - Лозовской район (+21 случай за сутки);

1528 - Купянский район (+13 случаев за сутки);

1436 - Изюмский район (+3 случая за сутки);

1148 - Богодуховский район;

1134 - Змиевской район;

1015 - Дергачевский район (+3 случая за сутки);

1034 - Первомайский район (+2 случая за сутки);

788 - Красноградский район (+3 случая за сутки);

640 - Великобурлукский район;

572 - Волчанский район;

581 - Валковский район (+6 случаев за сутки);

564 - Краснокутский район (+3 случая за сутки);

543 - Нововодолажский район (+8 случаев за сутки);

461 - Золочевский район;

429 - Боровской район (+2 случая за сутки);

391 - Шевченковский район (+1 случай за сутки);

367 - Кегичевский район (+1 случай за сутки);

300 - Зачепиловский район;

279 - Барвенковский район;

280 - Сахновщинский район;

191 - Близнюковский район;

164 - Двуречанский район;

146 - Коломакский район;

36 - Печенежский район.

Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua

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