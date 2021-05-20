Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
Станом на 19 травняв Україні зафіксовано 5138 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 260, медпрацівників – 187).
Також за останню добу
● госпіталізовано (особи) – 2269
● летальних випадків – 227
● одужало (особи) – 17102
Здійснено тестувань за добу – 77 685
● методом ПЛР — 31935
● методом ІФА — 13094
● досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 32 656
За весь час пандемії в країні:
● захворіло (особи) – 2165233
● одужало (особи) – 1899446
● летальних випадків – 48696
● проведено ПЛР-тестувань – 9 914 382
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (567), м. Київ (477), Дніпропетровській (457), Донецькій (336) та Київській (336) областях.
Від початку кампанії проведено усього 994 872 щеплення. завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 37 526 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу закордоном);
щеплено вакциною КОВІШЕЛД – 484 439 осіб,
вакциною КОРОНАВАК – 83 108 осіб,
вакциною КОМІРНАТІ – 56 861 особа,
вакциною АСТРАЗЕНЕКА – 332 940 осіб.
За 18 травня 2021 року проведено усього 19 088 щеплень.
Отримали 1 дозу – 9 016 осіб,
завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 10 072 осіб;
щеплено вакциною КОВІШЕЛД – 480 осіб,
вакциною КОРОНАВАК – 6 070 осіб,
вакциною КОМІРНАТІ – 5 412 осіб,
вакциною АСТРАЗЕНЕКА – 7 126 осіб.
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
Бережіть себе та рідних!
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛИДИРУЕТ ПО НОВЫМ СЛУЧАЯМ COVID-19 ЗА СУТКИ
Регион на первом месте по уровню распространения заболевания.
Согласно данным системы мониторинга СНБО Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 567 новых случаев коронавирусной инфекции. 19 человек скончались, 1007 - выздоровели.
Так, по состоянию на 19 мая, за время пандемии в регионе всего было зарегистрировано 144142 случая заболевания COVID-19, 3092 - скончались, 124642 - выздоровели.
Источники: moz.gov.ua, vecherniy.kharkov.ua