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Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня

Станом на 19 травняв Україні зафіксовано 5138 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 260, медпрацівників – 187).

Також за останню добу

● госпіталізовано (особи) –  2269
● летальних випадків – 227
● одужало (особи) – 17102

Здійснено тестувань за добу – 77 685

● методом ПЛР — 31935
● методом ІФА — 13094
● досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 32 656

За весь час пандемії в країні:

● захворіло (особи) –  2165233
● одужало (особи) – 1899446
● летальних випадків – 48696
● проведено ПЛР-тестувань – 9 914 382

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (567), м. Київ (477), Дніпропетровській (457), Донецькій (336) та Київській (336) областях.

Від початку кампанії проведено усього 994 872 щеплення.   завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 37 526 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу закордоном);

щеплено вакциною КОВІШЕЛД – 484 439 осіб,
вакциною КОРОНАВАК – 83 108 осіб,
вакциною КОМІРНАТІ – 56 861 особа,
вакциною АСТРАЗЕНЕКА – 332 940 осіб.

За 18 травня 2021 року проведено усього 19 088 щеплень.

Отримали 1 дозу – 9 016 осіб,
завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 10 072 осіб;
щеплено вакциною КОВІШЕЛД – 480 осіб,
вакциною КОРОНАВАК – 6 070 осіб,
вакциною КОМІРНАТІ – 5 412 осіб,
вакциною АСТРАЗЕНЕКА – 7 126 осіб.

Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

Бережіть себе та рідних!
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛИДИРУЕТ ПО НОВЫМ СЛУЧАЯМ COVID-19 ЗА СУТКИ

Регион на первом месте по уровню распространения заболевания.

Согласно данным системы мониторинга СНБО Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 567 новых случаев коронавирусной инфекции. 19 человек скончались, 1007 - выздоровели.

Так, по состоянию на 19 мая, за время пандемии в регионе всего было зарегистрировано 144142 случая заболевания COVID-19, 3092 - скончались, 124642 - выздоровели.

Источники: moz.gov.ua, vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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