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Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня

5 165 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 324 дітей та 109 медпрацівників.

Також за минулу добу

● госпіталізовано – 1884 осіб;
● летальних випадків – 202;
● ️одужало – 16 732 особи;
● здійснено тестувань за добу - 69 732 (методом ПЛР — 29509, методом ІФА — 12693, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 27 53076).

За весь час пандемії в Україні

● захворіло – 2 170 398 осіб;
● одужало – 1 916 194 особи;
● летальних випадків – 48 899;
● проведено ПЛР-тестувань – 9 943 891.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (489), м. Київ (433), Харківській (429), Запорізькій (311), та Київській (295) областях.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

м. Київ – 433 випадки;

Вінницька область – 117 випадків;
Волинська область – 196 випадків;
Дніпропетровська область – 489 випадків;
Донецька область – 291 випадок;
Житомирська область – 164 випадки;
Закарпатська область – 96 випадків;
Запорізька область – 311 випадків;
Івано-Франківська область – 126 випадків;
Київська область – 295 випадків;
Кіровоградська область – 80 випадків;
Луганська область – 123 випадки;
Львівська область – 283 випадки;
Миколаївська область – 172 випадки;
Одеська область – 146 випадків;
Полтавська область – 137 випадків;
Рівненська область – 217 випадків;
Сумська область – 129 випадків;
Тернопільська область – 141 випадок;
Харківська область – 429 випадків;
Херсонська область – 240 випадків;
Хмельницька область – 152 випадки;
Черкаська область – 181 випадок;
Чернівецька область – 86 випадків;
Чернігівська область – 131 випадок.

Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
Бережіть себе та рідних!
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СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 20 МАЯ

В области в течение текущих суток от коронавируса умерли 23 человек.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО Украины.

Согласно опубликованным данным, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 429 случаев коронавирусной инфекции, 23 - скончались. Выздоровело - 1292.

Источники: moz.gov.ua, vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

 

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