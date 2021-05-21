Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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5 165 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 324 дітей та 109 медпрацівників.

Також за минулу добу

● госпіталізовано – 1884 осіб;

● летальних випадків – 202;

● ️одужало – 16 732 особи;

● здійснено тестувань за добу - 69 732 (методом ПЛР — 29509, методом ІФА — 12693, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 27 53076).

За весь час пандемії в Україні

● захворіло – 2 170 398 осіб;

● одужало – 1 916 194 особи;

● летальних випадків – 48 899;

● проведено ПЛР-тестувань – 9 943 891.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (489), м. Київ (433), Харківській (429), Запорізькій (311), та Київській (295) областях.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

м. Київ – 433 випадки;

Вінницька область – 117 випадків;

Волинська область – 196 випадків;

Дніпропетровська область – 489 випадків;

Донецька область – 291 випадок;

Житомирська область – 164 випадки;

Закарпатська область – 96 випадків;

Запорізька область – 311 випадків;

Івано-Франківська область – 126 випадків;

Київська область – 295 випадків;

Кіровоградська область – 80 випадків;

Луганська область – 123 випадки;

Львівська область – 283 випадки;

Миколаївська область – 172 випадки;

Одеська область – 146 випадків;

Полтавська область – 137 випадків;

Рівненська область – 217 випадків;

Сумська область – 129 випадків;

Тернопільська область – 141 випадок;

Харківська область – 429 випадків;

Херсонська область – 240 випадків;

Хмельницька область – 152 випадки;

Черкаська область – 181 випадок;

Чернівецька область – 86 випадків;

Чернігівська область – 131 випадок.

Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

Бережіть себе та рідних!

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СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 20 МАЯ

В области в течение текущих суток от коронавируса умерли 23 человек.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО Украины.

Согласно опубликованным данным, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 429 случаев коронавирусной инфекции, 23 - скончались. Выздоровело - 1292.

Источники: moz.gov.ua, vecherniy.kharkov.ua

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