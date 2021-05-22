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Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня

21 травня 2021 року в Україні зафіксовано 4 984 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них - 278 дітей та 97 медпрацівників.

Також за минулу добу:
● госпіталізовано – 1 785 осіб;
● летальних випадків – 202;
● одужало – 12 845 особи;

За добу протестовано:
●  методом ПЛР – 26 154 осіб,
● методом ІФА – 11 454 осіб,
● експрес-тестами – 24 969 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
● захворіло – 2 175 382 осіб;
● одужало – 1 929 039 особи;
● летальних випадків – 49 101;
● проведено ПЛР-тестувань – 9 970 045.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354), та Київській (348) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 453 випадки;

Вінницька область – 134 випадки;
Волинська область – 170 випадків;
Дніпропетровська область – 405 випадків;
Донецька область – 408 випадків;
Житомирська область – 117 випадків;
Закарпатська область – 47 випадків;
Запорізька область – 354 випадки;
Івано-Франківська область – 85 випадків;
Київська область – 348 випадків;
Кіровоградська область – 66 випадків;
Луганська область – 56 випадків;
Львівська область – 269 випадків;
Миколаївська область – 214 випадків;
Одеська область – 201 випадок;
Полтавська область – 183 випадки;
Рівненська область – 236 випадків;
Сумська область – 191 випадок;
Тернопільська область – 122 випадки;
Харківська область – 299 випадків;
Херсонська область – 154 випадки;
Хмельницька область – 121 випадок;
Черкаська область – 139 випадків;
Чернівецька область – 77 випадків;
Чернігівська область – 135 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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СOVID-19 на Харьковщине: умерли 19 пациентов, заболели 299 человек

За время эпидемии в области от коронавирусной болезни умерли 3134 пациента.

По данным СНБО на утро 21 мая, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 299 человек.

Скончались 19 пациентов.

Напомним, что по данным СНБО на утро 20 мая, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 429 человек.

Скончались 23 пациента.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

Новости портала «Весь Харьков»

 

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