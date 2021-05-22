Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня

21 травня 2021 року в Україні зафіксовано 4 984 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них - 278 дітей та 97 медпрацівників.

Також за минулу добу:

● госпіталізовано – 1 785 осіб;

● летальних випадків – 202;

● одужало – 12 845 особи;

За добу протестовано:

● методом ПЛР – 26 154 осіб,

● методом ІФА – 11 454 осіб,

● експрес-тестами – 24 969 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

● захворіло – 2 175 382 осіб;

● одужало – 1 929 039 особи;

● летальних випадків – 49 101;

● проведено ПЛР-тестувань – 9 970 045.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354), та Київській (348) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 453 випадки;

Вінницька область – 134 випадки;

Волинська область – 170 випадків;

Дніпропетровська область – 405 випадків;

Донецька область – 408 випадків;

Житомирська область – 117 випадків;

Закарпатська область – 47 випадків;

Запорізька область – 354 випадки;

Івано-Франківська область – 85 випадків;

Київська область – 348 випадків;

Кіровоградська область – 66 випадків;

Луганська область – 56 випадків;

Львівська область – 269 випадків;

Миколаївська область – 214 випадків;

Одеська область – 201 випадок;

Полтавська область – 183 випадки;

Рівненська область – 236 випадків;

Сумська область – 191 випадок;

Тернопільська область – 122 випадки;

Харківська область – 299 випадків;

Херсонська область – 154 випадки;

Хмельницька область – 121 випадок;

Черкаська область – 139 випадків;

Чернівецька область – 77 випадків;

Чернігівська область – 135 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

-----

СOVID-19 на Харьковщине: умерли 19 пациентов, заболели 299 человек

За время эпидемии в области от коронавирусной болезни умерли 3134 пациента.

По данным СНБО на утро 21 мая, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 299 человек.

Скончались 19 пациентов.

Напомним, что по данным СНБО на утро 20 мая, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 429 человек.

Скончались 23 пациента.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

Новости портала «Весь Харьков»