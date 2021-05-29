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Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня

28 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3 306 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них - 169 дітей та 77 медпрацівників.

Також за минулу добу:
● госпіталізовано – 1 402 особи;
● летальних випадків – 156;
● одужало – 13 298 осіб;

За добу протестовано:
● методом ПЛР – 25 454 особи,
● методом ІФА – 11 758 осіб,
● експрес-тестами – 23 351 особу.

За весь час пандемії в Україні:
● захворіло – 2 196 673 особи;
● одужало – 2 020 216 осіб;
● летальних випадків – 50 232;
● проведено ПЛР-тестувань – 10 131 355.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (384), Дніпропетровській (280), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 384 випадки;
Вінницька область – 63 випадки;
Волинська область – 104 випадки;
Дніпропетровська область – 280 випадків
Донецька область – 228 випадків;
Житомирська область – 74 випадки;
Закарпатська область – 38 випадків;
Запорізька область – 195 випадків;
Івано-Франківська область – 51 випадок;
Київська область – 221 випадок;
Кіровоградська область – 47 випадків;
Луганська область – 46 випадків;
Львівська область – 251 випадок;
Миколаївська область – 154 випадків;
Одеська область – 114 випадків;
Полтавська область – 78 випадків;
Рівненська область – 177 випадків;
Сумська область – 98 випадків;
Тернопільська область – 77 випадків;
Харківська область – 191 випадок;
Херсонська область – 69 випадків;
Хмельницька область – 106 випадків;
Черкаська область – 135 випадків;
Чернівецька область – 68 випадків;
Чернігівська область – 57 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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СOVID-19 на Харьковщине: умерли 24 пациента, заболел 191 человек

За время эпидемии в области от коронавирусной болезни умерли 3245 пациентов.

По данным СНБО на утро 28 мая, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболел 191 человек.

Скончались 24 пациента. Выздоровели 810 человек.

Напомним, что по данным СНБО на утро 27 мая, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 233 человека. Скончались 18 пациентов.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

Новости портала «Весь Харьков»

 

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