Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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28 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3 306 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них - 169 дітей та 77 медпрацівників.

Також за минулу добу:

● госпіталізовано – 1 402 особи;

● летальних випадків – 156;

● одужало – 13 298 осіб;

За добу протестовано:

● методом ПЛР – 25 454 особи,

● методом ІФА – 11 758 осіб,

● експрес-тестами – 23 351 особу.

За весь час пандемії в Україні:

● захворіло – 2 196 673 особи;

● одужало – 2 020 216 осіб;

● летальних випадків – 50 232;

● проведено ПЛР-тестувань – 10 131 355.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (384), Дніпропетровській (280), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 384 випадки;

Вінницька область – 63 випадки;

Волинська область – 104 випадки;

Дніпропетровська область – 280 випадків

Донецька область – 228 випадків;

Житомирська область – 74 випадки;

Закарпатська область – 38 випадків;

Запорізька область – 195 випадків;

Івано-Франківська область – 51 випадок;

Київська область – 221 випадок;

Кіровоградська область – 47 випадків;

Луганська область – 46 випадків;

Львівська область – 251 випадок;

Миколаївська область – 154 випадків;

Одеська область – 114 випадків;

Полтавська область – 78 випадків;

Рівненська область – 177 випадків;

Сумська область – 98 випадків;

Тернопільська область – 77 випадків;

Харківська область – 191 випадок;

Херсонська область – 69 випадків;

Хмельницька область – 106 випадків;

Черкаська область – 135 випадків;

Чернівецька область – 68 випадків;

Чернігівська область – 57 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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СOVID-19 на Харьковщине: умерли 24 пациента, заболел 191 человек

За время эпидемии в области от коронавирусной болезни умерли 3245 пациентов.

По данным СНБО на утро 28 мая, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболел 191 человек.

Скончались 24 пациента. Выздоровели 810 человек.

Напомним, что по данным СНБО на утро 27 мая, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 233 человека. Скончались 18 пациентов.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

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