Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
7 925 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 233 дитини та 345 медпрацівників.
Також за минулу добу
● госпіталізовано – 2 229 осіб;
● летальних випадків – 162;
● одужало – 10 192 особи;
● здійснено тестувань за добу – 54 265 (зокрема методом ПЛР – 33 349, методом ІФА – 20 916).
За весь час пандемії в Україні
● захворіло – 1 138 764 особи;
● одужало – 837 063 особи;
● летальних випадків – 20 376;
● проведено ПЛР-тестувань – 5 874 851.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (794), Донецькій (588), Запорізькій (554), Львівській (482) та Миколаївській (460) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 794 випадки;
Вінницька область – 214 випадків;
Волинська область – 221 випадок;
Дніпропетровська область – 317 випадків;
Донецька область – 588 випадків;
Житомирська область – 373 випадки;
Закарпатська область – 119 випадків;
Запорізька область – 554 випадки;
Івано-Франківська область – 141 випадок;
Київська область – 410 випадків;
Кіровоградська область – 83 випадки;
Луганська область – 214 випадків;
Львівська область – 482 випадки;
Миколаївська область – 460 випадків;
Одеська область – 357 випадків;
Полтавська область – 345 випадків;
Рівненська область – 280 випадків;
Сумська область – 265 випадків;
Тернопільська область – 209 випадків;
Харківська область – 378 випадків;
Херсонська область – 117 випадків;
Хмельницька область – 229 випадків;
Черкаська область – 307 випадків;
Чернівецька область – 196 випадків;
Чернігівська область – 272 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
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В Харьковской области – 378 случаев коронавируса за сутки
Таковы данные телеграмм-канала Минздрава "Коронавирус в регионах". Это 7-е место по стране.
По итогам прошедших суток Харьковская область с показателем +378 случаев занимает седьмое место в стране по темпам распространения коронавируса.
Самые высокие показатели по итогам истекших суток у таких регионов:
Киев – 794 случая;
Донецкая область – 588 случаев;
Запорожская область – 554 случая;
Львовская область – 482 случая;
Николаевская область – 460 случаев;
Киевская область – 410 случаев;
Харьковская область – 378 случаев.
Всего за минувшие сутки в Украине у 7 925 человек подтвердили COVID-19. При этом выздоровели 10 192 человека.
География заболевших выглядит так:
50368 - Харьков (+229 случаев за сутки);
4060 - Харьковский район (+10 случаев за сутки);
1904 - Чугуевский район (+8 случаев за сутки);
1647 - Балаклейский район (+10 случаев за сутки);
1633 - Лозовской район (+18 случаев за сутки);
1537 - Купянский район;
1458 - Изюмский район (+21 случай за сутки);
1153 - Богодуховский район (+3 случая за сутки);
1150 - Змиевской район (+3 случая за сутки);
1026 - Дергачевский район (+6 случаев за сутки);
1060 - Первомайский район (+26 случаев за сутки);
801 - Красноградский район (+1 случай за сутки);
660 - Великобурлукский район (+17 случаев за сутки);
579 - Волчанский район (+3 случая за сутки);
582 - Валковский район;
581 - Краснокутский район (+17 случаев за сутки);
551 - Нововодолажский район;
466 - Золочевский район;
438 - Боровской район;
400 - Шевченковский район;
371 - Кегичевский район;
303 - Зачепиловский район;
285 - Барвенковский район;
286 - Сахновщинский район (+5 случаев за сутки);
191 - Близнюковский район;
166 - Двуречанский район (+1 случай за сутки);
148 - Коломакский район;
36 - Печенежский район.
Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua