Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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7 925 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 233 дитини та 345 медпрацівників.

Також за минулу добу

● госпіталізовано – 2 229 осіб;

● летальних випадків – 162;

● одужало – 10 192 особи;

● здійснено тестувань за добу – 54 265 (зокрема методом ПЛР – 33 349, методом ІФА – 20 916).

За весь час пандемії в Україні

● захворіло – 1 138 764 особи;

● одужало – 837 063 особи;

● летальних випадків – 20 376;

● проведено ПЛР-тестувань – 5 874 851.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (794), Донецькій (588), Запорізькій (554), Львівській (482) та Миколаївській (460) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 794 випадки;

Вінницька область – 214 випадків;

Волинська область – 221 випадок;

Дніпропетровська область – 317 випадків;

Донецька область – 588 випадків;

Житомирська область – 373 випадки;

Закарпатська область – 119 випадків;

Запорізька область – 554 випадки;

Івано-Франківська область – 141 випадок;

Київська область – 410 випадків;

Кіровоградська область – 83 випадки;

Луганська область – 214 випадків;

Львівська область – 482 випадки;

Миколаївська область – 460 випадків;

Одеська область – 357 випадків;

Полтавська область – 345 випадків;

Рівненська область – 280 випадків;

Сумська область – 265 випадків;

Тернопільська область – 209 випадків;

Харківська область – 378 випадків;

Херсонська область – 117 випадків;

Хмельницька область – 229 випадків;

Черкаська область – 307 випадків;

Чернівецька область – 196 випадків;

Чернігівська область – 272 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

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В Харьковской области – 378 случаев коронавируса за сутки

Таковы данные телеграмм-канала Минздрава "Коронавирус в регионах". Это 7-е место по стране.

По итогам прошедших суток Харьковская область с показателем +378 случаев занимает седьмое место в стране по темпам распространения коронавируса.

Самые высокие показатели по итогам истекших суток у таких регионов:

Киев – 794 случая;

Донецкая область – 588 случаев;

Запорожская область – 554 случая;

Львовская область – 482 случая;

Николаевская область – 460 случаев;

Киевская область – 410 случаев;

Харьковская область – 378 случаев.

Всего за минувшие сутки в Украине у 7 925 человек подтвердили COVID-19. При этом выздоровели 10 192 человека.

География заболевших выглядит так:

50368 - Харьков (+229 случаев за сутки);

4060 - Харьковский район (+10 случаев за сутки);

1904 - Чугуевский район (+8 случаев за сутки);

1647 - Балаклейский район (+10 случаев за сутки);

1633 - Лозовской район (+18 случаев за сутки);

1537 - Купянский район;

1458 - Изюмский район (+21 случай за сутки);

1153 - Богодуховский район (+3 случая за сутки);

1150 - Змиевской район (+3 случая за сутки);

1026 - Дергачевский район (+6 случаев за сутки);

1060 - Первомайский район (+26 случаев за сутки);

801 - Красноградский район (+1 случай за сутки);

660 - Великобурлукский район (+17 случаев за сутки);

579 - Волчанский район (+3 случая за сутки);

582 - Валковский район;

581 - Краснокутский район (+17 случаев за сутки);

551 - Нововодолажский район;

466 - Золочевский район;

438 - Боровской район;

400 - Шевченковский район;

371 - Кегичевский район;

303 - Зачепиловский район;

285 - Барвенковский район;

286 - Сахновщинский район (+5 случаев за сутки);

191 - Близнюковский район;

166 - Двуречанский район (+1 случай за сутки);

148 - Коломакский район;

36 - Печенежский район.

Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua

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