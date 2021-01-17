Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
7 729 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 245 дітей та 369 медпрацівників.
Також за минулу добу
● ️госпіталізовано – 2 083 особи;
● ️летальних випадків – 144;
● ️одужало – 9 792 особи;
● ️здійснено тестувань за добу – 48 700 (зокрема методом ПЛР – 29 363, методом ІФА – 19 337).
За весь час пандемії в Україні
● захворіло – 1 154 692 особи;
● одужало – 857 183 особи;
● летальних випадків – 20 686;
● проведено ПЛР-тестувань – 5 934 439.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (821), Запорізькій (696), Дніпропетровській (586), Донецькій (540) та Львівській (485) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 821 випадок;
Вінницька область – 228 випадків;
Волинська область – 204 випадки;
Дніпропетровська область – 586 випадків;
Донецька область – 540 випадків;
Житомирська область – 200 випадків;
Закарпатська область – 147 випадків;
Запорізька область – 696 випадків;
Івано-Франківська область – 168 випадків;
Київська область – 474 випадки;
Кіровоградська область – 92 випадки;
Луганська область – 155 випадків;
Львівська область – 485 випадків;
Миколаївська область – 409 випадків;
Одеська область – 325 випадків;
Полтавська область – 350 випадків;
Рівненська область – 243 випадки;
Сумська область – 237 випадків;
Тернопільська область – 145 випадків;
Харківська область – 287 випадків;
Херсонська область – 63 випадки;
Хмельницька область – 210 випадків;
Черкаська область – 323 випадки;
Чернівецька область – 209 випадків;
Чернігівська область – 134 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
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В Харьковской области - 287 случаев коронавируса за сутки
Таковы данные телеграм-канала Минздрава "Коронавирус в регионах". Это 11-е место по стране.
Всего с начала пандемии в Харьковской области у 74 433 человек подтвердили COVID-19.
За минувшие сутки в Харьковской области от коронавируса умерли пять человек.
География заболевших выглядит так:
50714 - Харьков (+133 случая за сутки);
4095 - Харьковский район (+15 случаев за сутки);
1904 - Чугуевский район;
1673 - Балаклейский район (+1 случай за сутки);
1672 - Лозовской район (+39 случаев за сутки);
1551 - Купянский район (+10 случаев за сутки);
1486 - Изюмский район (+14 случаев за сутки);
1153 - Богодуховский район;
1162 - Змиевской район (+11 случаев за сутки);
1028 - Дергачевский район (+1 случай за сутки);
1084 - Первомайский район (+24 случая за сутки);
807 - Красноградский район;
665 - Великобурлукский район (+4 случая за сутки);
587 - Волчанский район (+7 случаев за сутки);
592 - Валковский район (+2 случая за сутки);
584 - Краснокутский район (+3 случая за сутки);
566 - Нововодолажский район (+1 случай за сутки);
467 - Золочевский район (+1 случай за сутки);
450 - Боровской район (+12 случаев за сутки);
402 - Шевченковский район (+2 случая за сутки);
373 - Кегичевский район (+2 случая за сутки);
305 - Зачепиловский район (+2 случая за сутки);
286 - Барвенковский район (+1 случай за сутки);
286 - Сахновщинский район;
193 - Близнюковский район (+2 случая за сутки);
166 - Двуречанский район;
148 - Коломакский район;
36 - Печенежский район.
Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua