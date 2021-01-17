Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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7 729 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 245 дітей та 369 медпрацівників.

Також за минулу добу

● ️госпіталізовано – 2 083 особи;

● ️летальних випадків – 144;

● ️одужало – 9 792 особи;

● ️здійснено тестувань за добу – 48 700 (зокрема методом ПЛР – 29 363, методом ІФА – 19 337).

За весь час пандемії в Україні

● захворіло – 1 154 692 особи;

● одужало – 857 183 особи;

● летальних випадків – 20 686;

● проведено ПЛР-тестувань – 5 934 439.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (821), Запорізькій (696), Дніпропетровській (586), Донецькій (540) та Львівській (485) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 821 випадок;

Вінницька область – 228 випадків;

Волинська область – 204 випадки;

Дніпропетровська область – 586 випадків;

Донецька область – 540 випадків;

Житомирська область – 200 випадків;

Закарпатська область – 147 випадків;

Запорізька область – 696 випадків;

Івано-Франківська область – 168 випадків;

Київська область – 474 випадки;

Кіровоградська область – 92 випадки;

Луганська область – 155 випадків;

Львівська область – 485 випадків;

Миколаївська область – 409 випадків;

Одеська область – 325 випадків;

Полтавська область – 350 випадків;

Рівненська область – 243 випадки;

Сумська область – 237 випадків;

Тернопільська область – 145 випадків;

Харківська область – 287 випадків;

Херсонська область – 63 випадки;

Хмельницька область – 210 випадків;

Черкаська область – 323 випадки;

Чернівецька область – 209 випадків;

Чернігівська область – 134 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

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В Харьковской области - 287 случаев коронавируса за сутки

Таковы данные телеграм-канала Минздрава "Коронавирус в регионах". Это 11-е место по стране.

Всего с начала пандемии в Харьковской области у 74 433 человек подтвердили COVID-19.

За минувшие сутки в Харьковской области от коронавируса умерли пять человек.

География заболевших выглядит так:

50714 - Харьков (+133 случая за сутки);

4095 - Харьковский район (+15 случаев за сутки);

1904 - Чугуевский район;

1673 - Балаклейский район (+1 случай за сутки);

1672 - Лозовской район (+39 случаев за сутки);

1551 - Купянский район (+10 случаев за сутки);

1486 - Изюмский район (+14 случаев за сутки);

1153 - Богодуховский район;

1162 - Змиевской район (+11 случаев за сутки);

1028 - Дергачевский район (+1 случай за сутки);

1084 - Первомайский район (+24 случая за сутки);

807 - Красноградский район;

665 - Великобурлукский район (+4 случая за сутки);

587 - Волчанский район (+7 случаев за сутки);

592 - Валковский район (+2 случая за сутки);

584 - Краснокутский район (+3 случая за сутки);

566 - Нововодолажский район (+1 случай за сутки);

467 - Золочевский район (+1 случай за сутки);

450 - Боровской район (+12 случаев за сутки);

402 - Шевченковский район (+2 случая за сутки);

373 - Кегичевский район (+2 случая за сутки);

305 - Зачепиловский район (+2 случая за сутки);

286 - Барвенковский район (+1 случай за сутки);

286 - Сахновщинский район;

193 - Близнюковский район (+2 случая за сутки);

166 - Двуречанский район;

148 - Коломакский район;

36 - Печенежский район.

Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua

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