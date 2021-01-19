Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня

3 034 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 107 дітей та 87 медпрацівників.

Також за минулу добу

● госпіталізовано – 1 304 особи;

● летальних випадків – 67;

● ️одужало – 5 236 осіб;

● здійснено тестувань за добу – 13 247 (зокрема методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 2 846).

За весь час пандемії в Україні

● захворіло – 1 163 716 осіб;

● одужало – 871 196 осіб;

● летальних випадків – 20 869;

● проведено ПЛР-тестувань – 5 964 388.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (323), м. Київ (301), Запорізькій (266), Київській (240) та Дніпропетровській (220) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 301 випадок;

Вінницька область – 102 випадки;

Волинська область – 129 випадків;

Дніпропетровська область – 220 випадків;

Донецька область – 91 випадок;

Житомирська область – 111 випадків;

Закарпатська область – 91 випадок;

Запорізька область – 266 випадків;

Івано-Франківська область – 110 випадків;

Київська область – 240 випадків;

Кіровоградська область – 5 випадків;

Луганська область – 3 випадки;

Львівська область – 122 випадки;

Миколаївська область – 323 випадки;

Одеська область – 150 випадків;

Полтавська область – 92 випадки;

Рівненська область – 61 випадок;

Сумська область – 84 випадки;

Тернопільська область – 91 випадок;

Харківська область – 46 випадків;

Херсонська область – 78 випадків;

Хмельницька область – 1 випадок;

Черкаська область – 120 випадків;

Чернівецька область – 161 випадок;

Чернігівська область – 36 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

-----

В Харьковской области - самый низкий показатель по коронавирусу за полгода

В Харьковской области за сутки выявлено 46 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает телеграм-канал "Коронавирус в регионах". Это 21-е место по стране.

Отметим, что это рекордно низкий суточный показатель почти за полгода: 25 июля было зарегистрировано 40 заболевших, все последующие дни показатель был выше.

Всего с начала пандемии в Харьковской области у 74 796 человек подтвердили COVID-19.

За минувшие сутки в целом по Украине у 3 034 человек подтвердили COVID-19.

География заболевших выглядит так:

50995 - Харьков (+41 случай за сутки);

4107 - Харьковский район (+3 случая за сутки);

1913 - Чугуевский район;

1689 - Балаклейский район (+1 случай за сутки);

1673 - Лозовской район;

1553 - Купянский район;

1490 - Изюмский район;

1157 - Богодуховский район;

1162 - Змиевской район;

1031 - Дергачевский район (+1 случай за сутки);

1084 - Первомайский район;

817 - Красноградский район;

669 - Великобурлукский район;

581 - Волчанский район;

594 - Валковский район;

584 - Краснокутский район;

573 - Нововодолажский район;

471 - Золочевский район;

451 - Боровской район;

402 - Шевченковский район;

373 - Кегичевский район;

305 - Зачепиловский район;

286 - Барвенковский район;

286 - Сахновщинский район;

193 - Близнюковский район;

166 - Двуречанский район;

148 - Коломакский район;

36 - Печенежский район.

Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»