Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
3 034 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 107 дітей та 87 медпрацівників.
Також за минулу добу
● госпіталізовано – 1 304 особи;
● летальних випадків – 67;
● ️одужало – 5 236 осіб;
● здійснено тестувань за добу – 13 247 (зокрема методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 2 846).
За весь час пандемії в Україні
● захворіло – 1 163 716 осіб;
● одужало – 871 196 осіб;
● летальних випадків – 20 869;
● проведено ПЛР-тестувань – 5 964 388.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (323), м. Київ (301), Запорізькій (266), Київській (240) та Дніпропетровській (220) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 301 випадок;
Вінницька область – 102 випадки;
Волинська область – 129 випадків;
Дніпропетровська область – 220 випадків;
Донецька область – 91 випадок;
Житомирська область – 111 випадків;
Закарпатська область – 91 випадок;
Запорізька область – 266 випадків;
Івано-Франківська область – 110 випадків;
Київська область – 240 випадків;
Кіровоградська область – 5 випадків;
Луганська область – 3 випадки;
Львівська область – 122 випадки;
Миколаївська область – 323 випадки;
Одеська область – 150 випадків;
Полтавська область – 92 випадки;
Рівненська область – 61 випадок;
Сумська область – 84 випадки;
Тернопільська область – 91 випадок;
Харківська область – 46 випадків;
Херсонська область – 78 випадків;
Хмельницька область – 1 випадок;
Черкаська область – 120 випадків;
Чернівецька область – 161 випадок;
Чернігівська область – 36 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
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В Харьковской области - самый низкий показатель по коронавирусу за полгода
В Харьковской области за сутки выявлено 46 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщает телеграм-канал "Коронавирус в регионах". Это 21-е место по стране.
Отметим, что это рекордно низкий суточный показатель почти за полгода: 25 июля было зарегистрировано 40 заболевших, все последующие дни показатель был выше.
Всего с начала пандемии в Харьковской области у 74 796 человек подтвердили COVID-19.
За минувшие сутки в целом по Украине у 3 034 человек подтвердили COVID-19.
География заболевших выглядит так:
50995 - Харьков (+41 случай за сутки);
4107 - Харьковский район (+3 случая за сутки);
1913 - Чугуевский район;
1689 - Балаклейский район (+1 случай за сутки);
1673 - Лозовской район;
1553 - Купянский район;
1490 - Изюмский район;
1157 - Богодуховский район;
1162 - Змиевской район;
1031 - Дергачевский район (+1 случай за сутки);
1084 - Первомайский район;
817 - Красноградский район;
669 - Великобурлукский район;
581 - Волчанский район;
594 - Валковский район;
584 - Краснокутский район;
573 - Нововодолажский район;
471 - Золочевский район;
451 - Боровской район;
402 - Шевченковский район;
373 - Кегичевский район;
305 - Зачепиловский район;
286 - Барвенковский район;
286 - Сахновщинский район;
193 - Близнюковский район;
166 - Двуречанский район;
148 - Коломакский район;
36 - Печенежский район.
Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua