Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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3 939 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 131 дитина та 238 медпрацівників.

Також за минулу добу

● ️госпіталізовано – 801 особа;

● летальних випадків – 177;

● ️одужало – 15 052 особи;

● здійснено тестувань за добу – 33 400 (зокрема методом ПЛР – 18 734, методом ІФА – 14 666).

За весь час пандемії в Україні

● захворіло – 1 167 655 осіб;

● одужало – 886 248 осіб;

● летальних випадків – 21 046;

● проведено ПЛР-тестувань – 5 983 122.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (637), Одеській (453), Запорізькій (449), Харківській (237) та Черкаській (208) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 637 випадків;

Вінницька область – 73 випадки;

Волинська область – 70 випадків;

Дніпропетровська область – 201 випадок;

Донецька область – 174 випадки;

Житомирська область – 38 випадків;

Закарпатська область – 94 випадки;

Запорізька область – 449 випадків;

Івано-Франківська область – 127 випадків;

Київська область – 150 випадків;

Кіровоградська область – 29 випадків;

Луганська область – 64 випадки;

Львівська область – 197 випадків;

Миколаївська область – 115 випадків;

Одеська область – 453 випадки;

Полтавська область – 197 випадків;

Рівненська область – 58 випадків;

Сумська область – 61 випадок;

Тернопільська область – 67 випадків;

Харківська область – 237 випадків;

Херсонська область – 26 випадків;

Хмельницька область – 39 випадків;

Черкаська область – 208 випадків;

Чернівецька область – 172 випадки;

Чернігівська область – 3 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

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Харьков - снова в лидерах по коронавирусу: четвертое место по стране

Харьковская область по итогам прошедших суток с показателем +237 случаев занимает четвертое место в стране по темпам распространения коронавируса.

Самые высокие показатели по итогам суток у таких регионов:

Киев - 637 случаев;

Запорожская область – 449;

Одесская область – 453;

Харьковская область – 237.

География заболевших выглядит так:

51150 - Харьков (+155 случаев за сутки);

4111 - Харьковский район (+4 случая за сутки);

1928 - Чугуевский район (+15 случаев за сутки);

1700 - Балаклейский район (+11 случаев за сутки);

1680 - Лозовской район (+7 случаев за сутки);

1559 - Купянский район (+6 случаев за сутки);

1491 - Изюмский район (+1 случай за сутки);

1163 - Богодуховский район (+6 случаев за сутки);

1173 - Змиевской район (+11 случаев за сутки);

1032 - Дергачевский район (+1 случай за сутки);

1092 - Первомайский район (+8 случаев за сутки);

817 - Красноградский район;

669 - Великобурлукский район;

581 - Волчанский район;

603 - Валковский район (+9 случаев за сутки);

585 - Краснокутский район (+1 случай за сутки);

573 - Нововодолажский район;

472 - Золочевский район (+1 случай за сутки);

452 - Боровской район (+1 случай за сутки);

402 - Шевченковский район;

373 - Кегичевский район;

305 - Зачепиловский район;

286 - Барвенковский район;

286 - Сахновщинский район;

193 - Близнюковский район;

166 - Двуречанский район;

148 - Коломакский район;

36 - Печенежский район.

Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua

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