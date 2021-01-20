Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
3 939 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 131 дитина та 238 медпрацівників.
Також за минулу добу
● ️госпіталізовано – 801 особа;
● летальних випадків – 177;
● ️одужало – 15 052 особи;
● здійснено тестувань за добу – 33 400 (зокрема методом ПЛР – 18 734, методом ІФА – 14 666).
За весь час пандемії в Україні
● захворіло – 1 167 655 осіб;
● одужало – 886 248 осіб;
● летальних випадків – 21 046;
● проведено ПЛР-тестувань – 5 983 122.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (637), Одеській (453), Запорізькій (449), Харківській (237) та Черкаській (208) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 637 випадків;
Вінницька область – 73 випадки;
Волинська область – 70 випадків;
Дніпропетровська область – 201 випадок;
Донецька область – 174 випадки;
Житомирська область – 38 випадків;
Закарпатська область – 94 випадки;
Запорізька область – 449 випадків;
Івано-Франківська область – 127 випадків;
Київська область – 150 випадків;
Кіровоградська область – 29 випадків;
Луганська область – 64 випадки;
Львівська область – 197 випадків;
Миколаївська область – 115 випадків;
Одеська область – 453 випадки;
Полтавська область – 197 випадків;
Рівненська область – 58 випадків;
Сумська область – 61 випадок;
Тернопільська область – 67 випадків;
Харківська область – 237 випадків;
Херсонська область – 26 випадків;
Хмельницька область – 39 випадків;
Черкаська область – 208 випадків;
Чернівецька область – 172 випадки;
Чернігівська область – 3 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
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Харьков - снова в лидерах по коронавирусу: четвертое место по стране
Харьковская область по итогам прошедших суток с показателем +237 случаев занимает четвертое место в стране по темпам распространения коронавируса.
Самые высокие показатели по итогам суток у таких регионов:
Киев - 637 случаев;
Запорожская область – 449;
Одесская область – 453;
Харьковская область – 237.
География заболевших выглядит так:
51150 - Харьков (+155 случаев за сутки);
4111 - Харьковский район (+4 случая за сутки);
1928 - Чугуевский район (+15 случаев за сутки);
1700 - Балаклейский район (+11 случаев за сутки);
1680 - Лозовской район (+7 случаев за сутки);
1559 - Купянский район (+6 случаев за сутки);
1491 - Изюмский район (+1 случай за сутки);
1163 - Богодуховский район (+6 случаев за сутки);
1173 - Змиевской район (+11 случаев за сутки);
1032 - Дергачевский район (+1 случай за сутки);
1092 - Первомайский район (+8 случаев за сутки);
817 - Красноградский район;
669 - Великобурлукский район;
581 - Волчанский район;
603 - Валковский район (+9 случаев за сутки);
585 - Краснокутский район (+1 случай за сутки);
573 - Нововодолажский район;
472 - Золочевский район (+1 случай за сутки);
452 - Боровской район (+1 случай за сутки);
402 - Шевченковский район;
373 - Кегичевский район;
305 - Зачепиловский район;
286 - Барвенковский район;
286 - Сахновщинский район;
193 - Близнюковский район;
166 - Двуречанский район;
148 - Коломакский район;
36 - Печенежский район.
Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua