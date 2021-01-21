Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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4 383 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 161 дитина та 239 медпрацівників.

Також за минулу добу

● госпіталізовано – 2 011 осіб;

● летальних випадків – 212;

● одужало – 14 501 особа;

● здійснено тестувань за добу – 45 790 (зокрема методом ПЛР – 26 792, методом ІФА – 18 998).

За весь час пандемії в Україні

● захворіло – 1 172 038 осіб;

● одужало – 900 749 осіб;

● летальних випадків – 21 258;

● проведено ПЛР-тестувань – 6 009 914.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (606), Запорізькій (423), Харківській (335), Київській (226) та Одеській (223) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 606 випадків;

Вінницька область – 178 випадків;

Волинська область – 103 випадки;

Дніпропетровська область – 157 випадків;

Донецька область – 208 випадків;

Житомирська область – 92 випадки;

Закарпатська область – 76 випадків;

Запорізька область – 423 випадки;

Івано-Франківська область – 149 випадків;

Київська область – 226 випадків;

Кіровоградська область – 39 випадків;

Луганська область – 76 випадків;

Львівська область – 195 випадків;

Миколаївська область – 114 випадків;

Одеська область – 223 випадки;

Полтавська область – 158 випадків;

Рівненська область – 111 випадків;

Сумська область – 103 випадки;

Тернопільська область – 120 випадків;

Харківська область – 335 випадків;

Херсонська область – 48 випадків;

Хмельницька область – 165 випадків;

Черкаська область – 200 випадків;

Чернівецька область – 198 випадків;

Чернігівська область – 80 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

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В Харьковской области - 335 случаев коронавируса за сутки

Об этом сообщает телеграм-канал "Коронавирус в регионах". Это третье место по стране.

Всего с начала пандемии в Харьковской области у 75 368 человек подтвердили COVID-19.

География заболевших выглядит так:

51383 - Харьков (+233 случая за сутки);

4141 - Харьковский район (+30 случаев за сутки);

1932 - Чугуевский район (+4 случая за сутки);

1704 - Лозовской район (+24 случая за сутки);

1700 - Балаклейский район;

1577 - Купянский район (+18 случаев за сутки);

1491 - Изюмский район;

1173 - Змиевской район;

1163 - Богодуховский район;

1092 - Первомайский район;

1033 - Дергачевский район (+1 случай за сутки);

817 - Красноградский район;

669 - Великобурлукский район;

606 - Валковский район (+3 случая за сутки);

590 - Волчанский район (+2 случая за сутки);

585 - Краснокутский район;

579 - Нововодолажский район (+6 случаев за сутки);

472 - Золочевский район;

458 - Боровской район (+6 случаев за сутки);

404 - Шевченковский район (+2 случая за сутки);

373 - Кегичевский район;

307 - Зачепиловский район (+2 случая за сутки);

286 - Барвенковский район;

286 - Сахновщинский район;

193 - Близнюковский район;

166 - Двуречанский район;

152 - Коломакский район (+4 случая за сутки);

36 - Печенежский район.

Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua

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