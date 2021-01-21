Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
4 383 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 161 дитина та 239 медпрацівників.
Також за минулу добу
● госпіталізовано – 2 011 осіб;
● летальних випадків – 212;
● одужало – 14 501 особа;
● здійснено тестувань за добу – 45 790 (зокрема методом ПЛР – 26 792, методом ІФА – 18 998).
За весь час пандемії в Україні
● захворіло – 1 172 038 осіб;
● одужало – 900 749 осіб;
● летальних випадків – 21 258;
● проведено ПЛР-тестувань – 6 009 914.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (606), Запорізькій (423), Харківській (335), Київській (226) та Одеській (223) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 606 випадків;
Вінницька область – 178 випадків;
Волинська область – 103 випадки;
Дніпропетровська область – 157 випадків;
Донецька область – 208 випадків;
Житомирська область – 92 випадки;
Закарпатська область – 76 випадків;
Запорізька область – 423 випадки;
Івано-Франківська область – 149 випадків;
Київська область – 226 випадків;
Кіровоградська область – 39 випадків;
Луганська область – 76 випадків;
Львівська область – 195 випадків;
Миколаївська область – 114 випадків;
Одеська область – 223 випадки;
Полтавська область – 158 випадків;
Рівненська область – 111 випадків;
Сумська область – 103 випадки;
Тернопільська область – 120 випадків;
Харківська область – 335 випадків;
Херсонська область – 48 випадків;
Хмельницька область – 165 випадків;
Черкаська область – 200 випадків;
Чернівецька область – 198 випадків;
Чернігівська область – 80 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
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В Харьковской области - 335 случаев коронавируса за сутки
Об этом сообщает телеграм-канал "Коронавирус в регионах". Это третье место по стране.
Всего с начала пандемии в Харьковской области у 75 368 человек подтвердили COVID-19.
География заболевших выглядит так:
51383 - Харьков (+233 случая за сутки);
4141 - Харьковский район (+30 случаев за сутки);
1932 - Чугуевский район (+4 случая за сутки);
1704 - Лозовской район (+24 случая за сутки);
1700 - Балаклейский район;
1577 - Купянский район (+18 случаев за сутки);
1491 - Изюмский район;
1173 - Змиевской район;
1163 - Богодуховский район;
1092 - Первомайский район;
1033 - Дергачевский район (+1 случай за сутки);
817 - Красноградский район;
669 - Великобурлукский район;
606 - Валковский район (+3 случая за сутки);
590 - Волчанский район (+2 случая за сутки);
585 - Краснокутский район;
579 - Нововодолажский район (+6 случаев за сутки);
472 - Золочевский район;
458 - Боровской район (+6 случаев за сутки);
404 - Шевченковский район (+2 случая за сутки);
373 - Кегичевский район;
307 - Зачепиловский район (+2 случая за сутки);
286 - Барвенковский район;
286 - Сахновщинский район;
193 - Близнюковский район;
166 - Двуречанский район;
152 - Коломакский район (+4 случая за сутки);
36 - Печенежский район.
Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua