Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня

За добу 27 липня 2021 року в Україні зафіксовано 717 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 36, медпрацівників – 97).

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 507 осіб;

◾ летальних випадків – 15;

◾ одужало – 459 осіб;

За добу протестовано:

◾ методом ПЛР – 20 673 особи,

◾ методом ІФА – 8 592 особи,

◾ експрес-тестами – 16 979 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 2 250 061 особа;

◾ одужало – 2 185 339 осіб;

◾ летальних випадків – 52 891;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 321 947.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (189), Донецькій (70), Запорізькій (53), Одеській (47) та Херсонській (43) областях.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України



В Харьковской области выявили 32 новых случая заболевания коронавирусом, 4 человека умерло

За сутки 19 человек вылечились от коронавируса.

По информации Министерства здравоохранения, за 27 июля в Харьковской области лабораторно подтвердили 32 новых случая заболевания коронавирусом. Кроме того, 4 пациента скончались. Это самое большое количество летальных случаев за сутки среди всех областей Украины. 19 человек вылечились и выписываются из больниц.

Напомним, что за 26 июля на Харьковщине от последствий COVID-19 скончались три человека.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

Новости портала «Весь Харьков»