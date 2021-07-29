Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:00
Просмотров: 97

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня

За добу 27 липня 2021 року в Україні зафіксовано 717 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 36, медпрацівників – 97).

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 507 осіб;
◾ летальних випадків – 15;
◾ одужало – 459 осіб;

За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 20 673 особи,
◾ методом ІФА – 8 592 особи,
◾ експрес-тестами – 16 979 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 250 061 особа;
◾ одужало – 2 185 339 осіб;
◾ летальних випадків – 52 891;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 321 947.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (189), Донецькій (70), Запорізькій (53), Одеській (47) та Херсонській (43) областях.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

В Харьковской области выявили 32 новых случая заболевания коронавирусом, 4 человека умерло

За сутки 19 человек вылечились от коронавируса.

По информации Министерства здравоохранения, за 27 июля в Харьковской области лабораторно подтвердили 32 новых случая заболевания коронавирусом. Кроме того, 4 пациента скончались. Это самое большое количество летальных случаев за сутки среди всех областей Украины. 19 человек вылечились и выписываются из больниц.

Напомним, что за 26 июля на Харьковщине от последствий COVID-19 скончались три человека.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

Новости портала «Весь Харьков»

 

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Дороги «Великого Будівництва» ніколи не будуть платними - уточнення інформації щодо ДПП та концесії
Сегодня 07:51    9
В Харькове накрыли группировку, терроризировавшую полицейского, судью и семью бизнесменов
Сегодня 07:42    31
В Киеве мусорщики оригинально наказали "героя парковки" (ФОТО)
Сегодня 07:34    56
Харьковскую ОГА пикетировали неизвестные с флагами народности России (ФОТО)
Сегодня 07:16    79
В Харькове заведующий бюро судебно-медицинской экспертизы пытался скрыть причину смерти женщины
Сегодня 06:50    96
28.07.2021 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі
Сегодня 06:41    56
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 28 липня 2021 року
Сегодня 06:33    62
Уряд змінив правила перетину кордону для протидії “Дельта”-штаму коронавірусу
Сегодня 06:24    94
Троллейбус №12 и трамвай №20 временно изменят свои маршруты
Сегодня 06:15    69
З 1 серпня тариф на електроенергію для населення залишиться без змін, — Денис Шмигаль
Сегодня 06:07    91
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 