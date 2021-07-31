Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
За добу 29 липня 2021 року в Україні зафіксовано 962 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 51, медпрацівників – 49).
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 488 осіб;
◾ летальних випадків – 14;
◾ одужало – 504 особи;
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 19 397 осіб,
◾ методом ІФА – 7 997 осіб,
◾ експрес-тестами – 13 934 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 251 869 осіб;
◾ одужало – 2 186 353 особи;
◾ летальних випадків – 52 930;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 360 926.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (233), Одеській (83), Харківській (72), Донецькій (69) та Дніпропетровській (64) областях.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Коронавирус на Харьковщине: за сутки выявили 72 новых случая заболевания, 2 человека скончались
За сутки вылечились еще 18 жителей Харькова и области.
По данным пресс-центре Министерства здравоохранения, за 29 июля в Харьковской области выявили 72 новых случая заболевания COVID-19. Кроме того, скончались еще одна человека. В тоже время, вылечились и выписались из больниц 18 пациентов.
Харьковщина находится на первом месте по количеству смертей от коронавируса и на третьем по количеству подтвержденных за сутки случаев. Больше только в Киеве и Одесской области.
Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv
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