Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
За добу 30 липня 2021 року в Україні зафіксовано 916 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 61, медпрацівників – 43).
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 486 осіб;
◾ летальних випадків – 15;
◾ одужало – 510 осіб;
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 20 659 осіб,
◾ методом ІФА – 7 895 осіб,
◾ експрес-тестами – 13 992 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло –2 252 785 осіб;
◾ одужало – 2 186 863 особи;
◾ летальних випадків – 52 945;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 381 585.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (176), Одеській (85), Донецькій (73), Харківській (70) та Дніпропетровській (56) областях.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
В Харьковской области 70 новых случаев COVID-19
Как сообщают в Министерстве здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 70 новых случаев коронавирусной инфекции, один человек скончался, 61 - выздоровел.
Так, по состоянию на 31 июля, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 149456 случаев COVID-19, 3604 - скончались, 145107 - выздоровели.
Источники: moz.gov.ua, vecherniy.kharkov.ua
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