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Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня

За добу 30 липня 2021 року в Україні зафіксовано 916 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 61, медпрацівників – 43).

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 486 осіб;
◾ летальних випадків – 15;
◾ одужало – 510 осіб;

За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 20 659 осіб,
◾ методом ІФА – 7 895 осіб,
◾ експрес-тестами – 13 992 особи.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло –2 252 785 осіб;
◾ одужало – 2 186 863 особи;
◾ летальних випадків – 52 945;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 381 585.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (176), Одеській (85), Донецькій (73), Харківській (70) та Дніпропетровській (56) областях.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

В Харьковской области 70 новых случаев COVID-19

Как сообщают в Министерстве здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 70 новых случаев коронавирусной инфекции, один человек скончался, 61 - выздоровел.

Так, по состоянию на 31 июля, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 149456 случаев COVID-19, 3604 - скончались, 145107 - выздоровели.

Источники: moz.gov.ua, vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

 

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