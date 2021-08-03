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Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

 

Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня

За добу 01 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 265 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 11, медпрацівників – 1).

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 385 осіб;
◾ летальних випадків – 4;
◾ одужало – 176 осіб;

За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 8 854 особи,
◾ методом ІФА – 1 776 осіб,
◾ експрес-тестами – 6 417 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 253 534 особи;
◾ одужало – 2 187 170 осіб;
◾ летальних випадків – 52 955;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 404 184.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (62), Одеській (30), Тернопільській (30), Вінницькій (21) та Харківській (17) областях.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Коронавирус на Харьковщине: за сутки выявили 17 новых заболевших, 1 пациент скончался

В Харьковской области за 1 августа от коронавируса вылечились 23 человека.

По данным пресс-центра Министерства здравоохранения Украины, в Харьковской области за 1 августа выявили 17 новых случаев заболевания коронавирусом. Один пациент скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Однако, 23 человека вылечились и выписались из больниц.

Всего за прошедшие сутки в Украине выявили 265 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 11 детей и один медработник. Больше всего заболевших зафиксировали в Киеве, а также Одесской и Тернопольской областях. Кроме того, за 1 августа от коронавируса скончались 4 украинца: два в Киеве и по одному в Днепропетровской и Харьковской областях.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

Новости портала «Весь Харьков»

 

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