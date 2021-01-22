Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
5 583 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 173 дитини та 229 медпрацівників.
Також за минулу добу
● ️госпіталізовано – 1 811 осіб;
● летальних випадків – 241;
● одужало – 13 981 особа;
● здійснено тестувань за добу – 41 597 (зокрема методом ПЛР – 24 504, методом ІФА – 17 093).
За весь час пандемії в Україні
● захворіло – 1 177 621 особа;
● одужало – 914 730 осіб;
● летальних випадків – 21 499;
● проведено ПЛР-тестувань – 6 034 418.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (595), Запорізькій (358), Львівській (337), Харківській (302) та Дніпропетровській (295) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 595 випадків;
Вінницька область – 186 випадків;
Волинська область – 154 випадки;
Дніпропетровська область – 295 випадків;
Донецька область – 280 випадків;
Житомирська область – 184 випадки;
Закарпатська область – 127 випадків;
Запорізька область – 358 випадків;
Івано-Франківська область – 177 випадків;
Київська область – 235 випадків;
Кіровоградська область – 41 випадок;
Луганська область – 124 випадки;
Львівська область – 337 випадків;
Миколаївська область – 170 випадків;
Одеська область – 223 випадки;
Полтавська область – 244 випадки;
Рівненська область – 251 випадок;
Сумська область – 261 випадок;
Тернопільська область – 150 випадків;
Харківська область – 302 випадки;
Херсонська область – 101 випадок;
Хмельницька область – 202 випадки;
Черкаська область – 162 випадки;
Чернівецька область – 209 випадків;
Чернігівська область – 215 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
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В Харьковской области - 302 случая коронавируса за сутки
Об этом сообщает телеграмм-канал "Коронавирус в регионах".
Это четвертое место по стране.
За минувшие сутки в целом по Украине у 5 583 человек подтвердили COVID-19. Выздоровели при этом 13 981 человек.
География заболевших выглядит так:
51535 - Харьков (+152 случая за сутки);
4146 - Харьковский район (+5 случаев за сутки);
1935 - Чугуевский район (+3 случая за сутки);
1704 - Лозовской район;
1733 - Балаклейский район (+33 случая за сутки);
1577 - Купянский район;
1525 - Изюмский район (+34 случая за сутки);
1173 - Змиевской район;
1166 - Богодуховский район (+3 случая за сутки);
1124 - Первомайский район (+32 случая за сутки);
1039 - Дергачевский район (+6 случаев за сутки);
821 - Красноградский район (+4 случая за сутки);
676 - Великобурлукский район (+7 случаев за сутки);
606 - Валковский район;
593 - Волчанский район (+3 случая за сутки);
588 - Краснокутский район (+3 случая за сутки);
579 - Нововодолажский район;
473 - Золочевский район (+1 случай за сутки);
458 - Боровской район
404 - Шевченковский район;
382 - Кегичевский район (+9 случаев за сутки);
307 - Зачепиловский район (+2 случая за сутки);
287 - Барвенковский район (+1 случай за сутки);
288 - Сахновщинский район (+2 случая за сутки);
193 - Близнюковский район;
170 - Двуречанский район (+4 случая за сутки);
152 - Коломакский район;
36 - Печенежский район.
Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua