Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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5 583 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 173 дитини та 229 медпрацівників.

Також за минулу добу

● ️госпіталізовано – 1 811 осіб;

● летальних випадків – 241;

● одужало – 13 981 особа;

● здійснено тестувань за добу – 41 597 (зокрема методом ПЛР – 24 504, методом ІФА – 17 093).

За весь час пандемії в Україні

● захворіло – 1 177 621 особа;

● одужало – 914 730 осіб;

● летальних випадків – 21 499;

● проведено ПЛР-тестувань – 6 034 418.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (595), Запорізькій (358), Львівській (337), Харківській (302) та Дніпропетровській (295) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 595 випадків;

Вінницька область – 186 випадків;

Волинська область – 154 випадки;

Дніпропетровська область – 295 випадків;

Донецька область – 280 випадків;

Житомирська область – 184 випадки;

Закарпатська область – 127 випадків;

Запорізька область – 358 випадків;

Івано-Франківська область – 177 випадків;

Київська область – 235 випадків;

Кіровоградська область – 41 випадок;

Луганська область – 124 випадки;

Львівська область – 337 випадків;

Миколаївська область – 170 випадків;

Одеська область – 223 випадки;

Полтавська область – 244 випадки;

Рівненська область – 251 випадок;

Сумська область – 261 випадок;

Тернопільська область – 150 випадків;

Харківська область – 302 випадки;

Херсонська область – 101 випадок;

Хмельницька область – 202 випадки;

Черкаська область – 162 випадки;

Чернівецька область – 209 випадків;

Чернігівська область – 215 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

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В Харьковской области - 302 случая коронавируса за сутки

Об этом сообщает телеграмм-канал "Коронавирус в регионах".

Это четвертое место по стране.

За минувшие сутки в целом по Украине у 5 583 человек подтвердили COVID-19. Выздоровели при этом 13 981 человек.

География заболевших выглядит так:

51535 - Харьков (+152 случая за сутки);

4146 - Харьковский район (+5 случаев за сутки);

1935 - Чугуевский район (+3 случая за сутки);

1704 - Лозовской район;

1733 - Балаклейский район (+33 случая за сутки);

1577 - Купянский район;

1525 - Изюмский район (+34 случая за сутки);

1173 - Змиевской район;

1166 - Богодуховский район (+3 случая за сутки);

1124 - Первомайский район (+32 случая за сутки);

1039 - Дергачевский район (+6 случаев за сутки);

821 - Красноградский район (+4 случая за сутки);

676 - Великобурлукский район (+7 случаев за сутки);

606 - Валковский район;

593 - Волчанский район (+3 случая за сутки);

588 - Краснокутский район (+3 случая за сутки);

579 - Нововодолажский район;

473 - Золочевский район (+1 случай за сутки);

458 - Боровской район

404 - Шевченковский район;

382 - Кегичевский район (+9 случаев за сутки);

307 - Зачепиловский район (+2 случая за сутки);

287 - Барвенковский район (+1 случай за сутки);

288 - Сахновщинский район (+2 случая за сутки);

193 - Близнюковский район;

170 - Двуречанский район (+4 случая за сутки);

152 - Коломакский район;

36 - Печенежский район.

Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua

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