Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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За добу 06 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1054 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 72, медпрацівників – 13).

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 534 особи;

◾ летальних випадків – 20;

◾ одужало – 1 393 особи;

За добу протестовано:

◾ методом ПЛР – 22 273 особи,

◾ методом ІФА – 9 628 осіб,

◾ експрес-тестами – 14 940 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 2 258 532 особи;

◾ одужало – 2 190 686 осіб;

◾ летальних випадків – 53 085;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 509 815.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (176), Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (68) областях.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України



Снова среди лидеров: в Харьковской области 100 новых случаев COVID-19 за сутки

По количеству новых случаев заболевания регион уступает лишь Киеву.

Как сообщили в Минздраве, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 100 новых случаев коронавирусной инфекции, 17 человек выздоровели, 1 человек скончался.



Так, по состоянию на 7 августа, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 149879 случаев заболевания, 145232 человек выздоровели, 3615 - скончались.

Источники: moz.gov.ua, vecherniy.kharkov.ua

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