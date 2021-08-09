Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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За добу 07 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 619 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 45, медпрацівників – 11).

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 561 особа;

◾ летальних випадків – 10;

◾ одужало – 235 осіб;

За добу протестовано:

◾ методом ПЛР – 18 276 осіб,

◾ методом ІФА – 2 923 особи,

◾ експрес-тестами – 11 890 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 2 259 151 особа;

◾ одужало – 2 190 921 особа;

◾ летальних випадків – 53 095;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 528 091.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Херсонській (101), Дніпропетровській (72), м. Київ (53), Одеській (50) та Харківській (38) областях.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України



В Харьковской области 38 новых случаев COVID-19 за сутки

Согласно данным Минздрава, за минувшие сутки за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 38 новых случаев коронавирусной инфекции, 17 человек выздоровели, 2 человека скончались.



Так, по состоянию на 8 августа, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 149917 случаев заболевания, 145249 человек выздоровели, 3617 - скончались.

Источники: moz.gov.ua, vecherniy.kharkov.ua

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