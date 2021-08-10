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Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

 

Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня

За добу 08 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 300 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 20, медпрацівників – 2).

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 400 осіб;
◾ летальних випадків – 5;
◾ одужало – 281 особа;

За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 9 383 особи,
◾ методом ІФА – 1 424 особи,
◾ експрес-тестами – 5 913 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 259 451 особа;
◾ одужало – 2 191 202 особи;
◾ летальних випадків – 53 100;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 537 474.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (51), Одеській (39), Тернопільській (32), Вінницькій (24) та Чернівецькій (21) областях.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

После выходных в Харьковской области больше выздоровевших, чем заболевших COVID-19

За сутки 8 августа на Харьковщине не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса.

По данным пресс-центра Министерства здравоохранения Украины, в Харьковской области за сутки лабораторно подтвердили 13 новых случаев заболевания коронавирусом. 18 человек выздоровели. Новых смертей от COVID-19 на Харьковщине не зафиксировали.

Всего по Украине за прошедшие сутки, 8 августа, из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 5 человек. Так, скончались два пациента из Винницкой области, а также по одному из Одесской, Днепропетровской и Запорожской областей. Кроме того, всего медики выявили 300 новых случаев заболевания COVID-19.

Отметим, в Харьковском лабцентре неоднократно сообщали о том, что количество выявленных случаев коронавируса значительно сокращается на выходные – из-за того, что люди реже обращаются в больницы.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

Новости портала «Весь Харьков»

 

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