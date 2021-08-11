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Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня

За добу 09 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 781 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 37, медпрацівників – 28).

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 335 осіб;
◾ летальних випадків – 24;
◾ одужало – 1 390 осіб;

За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 21 705 осіб,
◾ методом ІФА – 7 698 осіб,
◾ експрес-тестами – 15 150 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 260 232 особи;
◾ одужало – 2 192 592 особи;
◾ летальних випадків – 53 124;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 559 179.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (167), Донецькій (78), Одеській (62), Харківській (60), Хмельницькій (35), і Полтавській (35) областях.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Коронавирус на Харьковщине: за сутки выявили 60 новых случаев, один человек скончался

В Харьковской области COVID-19 “победили” еще 27 человек.

По данным пресс-центра Министерства здравоохранения Украины, в Харьковской области за сутки лабораторно подтвердили 60 новых случаев заболевания коронавирусом. Один пациент скончался после осложнений, вызванных коронавирусом. 18 человек выздоровели.

Всего по Украине за прошедшие сутки, 9 августа, подтвердили 781 случай заболевания COVID-19, умерли – 24 человека. Больше всего новых больных в Киеве (167), а также в Донецкой (78) и Одесской (62) областях. Больше всего смертей за сутки зафиксировали в Киевской области. Там от коронавируса умерли четыре человека.

Напомним, что адаптивный карантин в Украине планируют продлить до ноября. Такой карантин предполагает, что изначально по всей территории страны действую базовые ограничения в виде ношения масок, соблюдения дистанции и т.д. Если ситуация с COVID-19 в определенной области становится хуже, то дополнительные ограничения вводят исключительно в этом регионе, а не по всей Украине. Так, страну условно делят на три зоны: зеленую, желтую и красную. Сейчас все области находятся в “зеленой” зоне карантина.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

Новости портала «Весь Харьков»

 

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