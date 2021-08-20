Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
За добу 18 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 560 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 90, медпрацівників – 35).
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 665 осіб;
◾ летальних випадків – 32;
◾ одужало – 898 осіб.
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 23 612 осіб,
◾ методом ІФА – 7 968 осіб,
◾ експрес-тестами – 19 013 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 270 226 осіб;
◾ одужало – 2 199 118 осіб;
◾ летальних випадків – 53 368;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 749 847.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (245), Харківській (130), Одеській (105), Тернопільській (87) та Чернівецькій (82) областях.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
СOVID-19 на Харьковщине: скончались 5 пациентов, заболели 130
За время эпидемии в области от коронавирусной болезни умерли 3 641 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения Украины на утро 19 августа, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 130 человек.
Скончались 5 пациентов. Выздоровели 30 человек.
Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv
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