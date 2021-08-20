Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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За добу 18 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 560 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 90, медпрацівників – 35).

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 665 осіб;

◾ летальних випадків – 32;

◾ одужало – 898 осіб.

За добу протестовано:

◾ методом ПЛР – 23 612 осіб,

◾ методом ІФА – 7 968 осіб,

◾ експрес-тестами – 19 013 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 2 270 226 осіб;

◾ одужало – 2 199 118 осіб;

◾ летальних випадків – 53 368;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 749 847.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (245), Харківській (130), Одеській (105), Тернопільській (87) та Чернівецькій (82) областях.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України



СOVID-19 на Харьковщине: скончались 5 пациентов, заболели 130

За время эпидемии в области от коронавирусной болезни умерли 3 641 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения Украины на утро 19 августа, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 130 человек.

Скончались 5 пациентов. Выздоровели 30 человек.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

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