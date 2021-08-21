Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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За добу 19 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 600 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 112, медпрацівників – 46).

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 597 осіб;

◾ летальних випадків – 26;

◾ одужало – 882 особи.

За добу протестовано:

◾ методом ПЛР – 23 478 осіб,

◾ методом ІФА – 6 454 особи,

◾ експрес-тестами – 19 010 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 2 271 826 осіб;

◾ одужало – 2 200 000 осіб;

◾ летальних випадків – 53 394;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 773 325.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (222), Одеській (109), Донецькій (108), Запорізькій (97) та Харківській (86) областях.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України



СOVID-19 на Харьковщине: скончались 2 пациента, заболели 86

За время эпидемии в области от коронавирусной болезни умерли 3643 пациента.

По данным Министерства здравоохранения Украины на утро 20 августа, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 86 человек.

Скончались 2 пациента. Выздоровели 36 человек.

Напомним, что по данным Министерства здравоохранения Украины на утро 19 августа, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 130 человек.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

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