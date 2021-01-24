Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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4 928 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 166 дітей та 261 медпрацівник.

Також за минулу добу

● ️госпіталізовано – 1 862 особи;

● летальних випадків – 116;

● ️одужало – 13 138 осіб;

● ️здійснено тестувань за добу – 40 144 (зокрема методом ПЛР – 22 667, методом ІФА – 17 477).

За весь час пандемії в Україні

● захворіло – 1 187 897 осіб;

● одужало – 942 107 осіб;

● летальних випадків – 21 778;

● проведено ПЛР-тестувань – 6 080 495.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (536), Львівській (351), Дніпропетровській (342), Запорізькій (339) та Харківській (325) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 536 випадків;

Вінницька область – 178 випадків;

Волинська область – 119 випадків;

Дніпропетровська область – 342 випадки;

Донецька область – 193 випадки;

Житомирська область – 141 випадок;

Закарпатська область – 160 випадків;

Запорізька область – 339 випадків;

Івано-Франківська область – 248 випадків;

Київська область – 258 випадків;

Кіровоградська область – 50 випадків;

Луганська область – 42 випадки;

Львівська область – 351 випадок;

Миколаївська область – 215 випадків;

Одеська область – 222 випадки;

Полтавська область – 199 випадків;

Рівненська область – 207 випадків;

Сумська область – 89 випадків;

Тернопільська область – 133 випадки;

Харківська область – 325 випадків;

Херсонська область – 97 випадків;

Хмельницька область – 105 випадків;

Черкаська область – 161 випадок;

Чернівецька область – 163 випадки;

Чернігівська область – 55 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

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Согласно данным системы мониторинга СНБО Украины, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 325 новых случаев коронавирусной инфекции. 451 человек выздоровел, 10 - скончались.

География заболевших выглядит так:

51907 - Харьков (+171 случай за сутки);

4187 - Харьковский район (+17 случая за сутки);

1947 - Чугуевский район (+1 случай за сутки);

1735 - Лозовской район (+27 случаев за сутки);

1750 - Балаклейский район (+16 случаев за сутки);

1597 - Купянский район (+7 случаев за сутки);

1534 - Изюмский район (+9 случаев за сутки);

1181 - Змиевской район (+1 случай за сутки);

1191 - Богодуховский район (+12 случаев за сутки);

1137 - Первомайский район (+13 случаев за сутки);

1042 - Дергачевский район (+1 случай за сутки);

832 - Красноградский район (+1 случай за сутки);

678 - Великобурлукский район (+1 случай за сутки);

616 - Валковский район (+1 случай за сутки);

598 - Волчанский район (+5 случаев за сутки);

588 - Краснокутский район;

586 - Нововодолажский район (+5 случаев за сутки);

474 - Золочевский район (+1 случай за сутки);

476 - Боровской район (+18 случаев за сутки);

405 - Шевченковский район;

382 - Кегичевский район;

313 - Зачепиловский район (+6 случаев за сутки);

295 - Барвенковский район (+5 случаев за сутки);

288 - Сахновщинский район;

195 - Близнюковский район (+1 случай за сутки);

170 - Двуречанский район;

158 - Коломакский район (+6 случаев за сутки);

36 - Печенежский район.

Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua

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