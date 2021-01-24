Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
4 928 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 166 дітей та 261 медпрацівник.
Також за минулу добу
● ️госпіталізовано – 1 862 особи;
● летальних випадків – 116;
● ️одужало – 13 138 осіб;
● ️здійснено тестувань за добу – 40 144 (зокрема методом ПЛР – 22 667, методом ІФА – 17 477).
За весь час пандемії в Україні
● захворіло – 1 187 897 осіб;
● одужало – 942 107 осіб;
● летальних випадків – 21 778;
● проведено ПЛР-тестувань – 6 080 495.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (536), Львівській (351), Дніпропетровській (342), Запорізькій (339) та Харківській (325) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 536 випадків;
Вінницька область – 178 випадків;
Волинська область – 119 випадків;
Дніпропетровська область – 342 випадки;
Донецька область – 193 випадки;
Житомирська область – 141 випадок;
Закарпатська область – 160 випадків;
Запорізька область – 339 випадків;
Івано-Франківська область – 248 випадків;
Київська область – 258 випадків;
Кіровоградська область – 50 випадків;
Луганська область – 42 випадки;
Львівська область – 351 випадок;
Миколаївська область – 215 випадків;
Одеська область – 222 випадки;
Полтавська область – 199 випадків;
Рівненська область – 207 випадків;
Сумська область – 89 випадків;
Тернопільська область – 133 випадки;
Харківська область – 325 випадків;
Херсонська область – 97 випадків;
Хмельницька область – 105 випадків;
Черкаська область – 161 випадок;
Чернівецька область – 163 випадки;
Чернігівська область – 55 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
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Согласно данным системы мониторинга СНБО Украины, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 325 новых случаев коронавирусной инфекции. 451 человек выздоровел, 10 - скончались.
География заболевших выглядит так:
51907 - Харьков (+171 случай за сутки);
4187 - Харьковский район (+17 случая за сутки);
1947 - Чугуевский район (+1 случай за сутки);
1735 - Лозовской район (+27 случаев за сутки);
1750 - Балаклейский район (+16 случаев за сутки);
1597 - Купянский район (+7 случаев за сутки);
1534 - Изюмский район (+9 случаев за сутки);
1181 - Змиевской район (+1 случай за сутки);
1191 - Богодуховский район (+12 случаев за сутки);
1137 - Первомайский район (+13 случаев за сутки);
1042 - Дергачевский район (+1 случай за сутки);
832 - Красноградский район (+1 случай за сутки);
678 - Великобурлукский район (+1 случай за сутки);
616 - Валковский район (+1 случай за сутки);
598 - Волчанский район (+5 случаев за сутки);
588 - Краснокутский район;
586 - Нововодолажский район (+5 случаев за сутки);
474 - Золочевский район (+1 случай за сутки);
476 - Боровской район (+18 случаев за сутки);
405 - Шевченковский район;
382 - Кегичевский район;
313 - Зачепиловский район (+6 случаев за сутки);
295 - Барвенковский район (+5 случаев за сутки);
288 - Сахновщинский район;
195 - Близнюковский район (+1 случай за сутки);
170 - Двуречанский район;
158 - Коломакский район (+6 случаев за сутки);
36 - Печенежский район.
Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua