Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня

3 915 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 117 дітей та 111 медпрацівників.

Також за минулу добу

● госпіталізовано – 2 079 осіб;

● ️летальних випадків – 83;

● одужало – 5 407 осіб;

● здійснено тестувань за добу – 23 081 (зокрема методом ПЛР – 17 600, методом ІФА – 5 481).

За весь час пандемії в Україні

● захворіло – 1 191 812 особи;

● одужало – 947 514 особи;

● летальних випадків – 21 861;

● проведено ПЛР-тестувань – 6 098 095.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (320), Івано-Франківській (292), Київській (242), м. Київ (240) та Дніпропетровській (236) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 240 випадків;

Вінницька область – 122 випадки;

Волинська область – 73 випадки;

Дніпропетровська область – 236 випадків;

Донецька область – 110 випадків;

Житомирська область – 164 випадки;

Закарпатська область – 188 випадків;

Запорізька область – 198 випадків;

Івано-Франківська область – 292 випадки;

Київська область – 242 випадки;

Кіровоградська область – 43 випадки;

Луганська область – 79 випадків;

Львівська область – 320 випадків;

Миколаївська область – 199 випадків;

Одеська область – 89 випадків;

Полтавська область – 141 випадок;

Рівненська область – 96 випадків;

Сумська область – 118 випадків;

Тернопільська область – 119 випадків;

Харківська область – 118 випадків;

Херсонська область – 104 випадки;

Хмельницька область – 203 випадки;

Черкаська область – 78 випадків;

Чернівецька область – 186 випадків;

Чернігівська область – 157 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

-----

В Харьковской области 118 новых случаев COVID-19 за сутки

Согласно данным системы мониторинга, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 118 новых случаев коронавирусной инфекции, 316 человек выздоровели, 5 - скончались.

География заболевших выглядит так:

52001 - Харьков (+94 случая за сутки);

4190 - Харьковский район (+3 случая за сутки);

1949 - Чугуевский район (+2 случая за сутки);

1735 - Лозовской район;

1758 - Балаклейский район (+8 случаев за сутки);

1597 - Купянский район;

1534 - Изюмский район;

1186 - Змиевской район (+5 случаев за сутки);

1191 - Богодуховский район;

1138 - Первомайский район (+1 случай за сутки);

1043 - Дергачевский район (+1 случай за сутки);

834 - Красноградский район (+2 случая за сутки);

678 - Великобурлукский район;

616 - Валковский район;

598 - Волчанский район;

588 - Краснокутский район;

586 - Нововодолажский район;

474 - Золочевский район;

476 - Боровской район;

407 - Шевченковский район (+2 случая за сутки);

382 - Кегичевский район;

313 - Зачепиловский район;

292 - Барвенковский район;

288 - Сахновщинский район;

195 - Близнюковский район;

170 - Двуречанский район;

158 - Коломакский район;

36 - Печенежский район.

Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»