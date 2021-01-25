Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
3 915 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 117 дітей та 111 медпрацівників.
Також за минулу добу
● госпіталізовано – 2 079 осіб;
● ️летальних випадків – 83;
● одужало – 5 407 осіб;
● здійснено тестувань за добу – 23 081 (зокрема методом ПЛР – 17 600, методом ІФА – 5 481).
За весь час пандемії в Україні
● захворіло – 1 191 812 особи;
● одужало – 947 514 особи;
● летальних випадків – 21 861;
● проведено ПЛР-тестувань – 6 098 095.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (320), Івано-Франківській (292), Київській (242), м. Київ (240) та Дніпропетровській (236) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 240 випадків;
Вінницька область – 122 випадки;
Волинська область – 73 випадки;
Дніпропетровська область – 236 випадків;
Донецька область – 110 випадків;
Житомирська область – 164 випадки;
Закарпатська область – 188 випадків;
Запорізька область – 198 випадків;
Івано-Франківська область – 292 випадки;
Київська область – 242 випадки;
Кіровоградська область – 43 випадки;
Луганська область – 79 випадків;
Львівська область – 320 випадків;
Миколаївська область – 199 випадків;
Одеська область – 89 випадків;
Полтавська область – 141 випадок;
Рівненська область – 96 випадків;
Сумська область – 118 випадків;
Тернопільська область – 119 випадків;
Харківська область – 118 випадків;
Херсонська область – 104 випадки;
Хмельницька область – 203 випадки;
Черкаська область – 78 випадків;
Чернівецька область – 186 випадків;
Чернігівська область – 157 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
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В Харьковской области 118 новых случаев COVID-19 за сутки
Согласно данным системы мониторинга, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 118 новых случаев коронавирусной инфекции, 316 человек выздоровели, 5 - скончались.
География заболевших выглядит так:
52001 - Харьков (+94 случая за сутки);
4190 - Харьковский район (+3 случая за сутки);
1949 - Чугуевский район (+2 случая за сутки);
1735 - Лозовской район;
1758 - Балаклейский район (+8 случаев за сутки);
1597 - Купянский район;
1534 - Изюмский район;
1186 - Змиевской район (+5 случаев за сутки);
1191 - Богодуховский район;
1138 - Первомайский район (+1 случай за сутки);
1043 - Дергачевский район (+1 случай за сутки);
834 - Красноградский район (+2 случая за сутки);
678 - Великобурлукский район;
616 - Валковский район;
598 - Волчанский район;
588 - Краснокутский район;
586 - Нововодолажский район;
474 - Золочевский район;
476 - Боровской район;
407 - Шевченковский район (+2 случая за сутки);
382 - Кегичевский район;
313 - Зачепиловский район;
292 - Барвенковский район;
288 - Сахновщинский район;
195 - Близнюковский район;
170 - Двуречанский район;
158 - Коломакский район;
36 - Печенежский район.
Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua