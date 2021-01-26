Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
2 516 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 95 дітей та 87 медпрацівників.
Також за минулу добу
● ️госпіталізовано – 1 166 осіб;
● летальних випадків – 63;
● ️одужало – 5 783 особи;
● здійснено тестувань за добу – 13 962 (зокрема методом ПЛР – 10 573, методом ІФА – 3 389).
За весь час пандемії в Україні
● захворіло – 1 194 328 осіб;
● одужало – 953 297 осіб;
● летальних випадків – 21 924;
● проведено ПЛР-тестувань – 6 108 668.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (241), Івано-Франківській (238), Одеській (166), Чернівецькій (160) областях та м. Київ (146).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 146 випадків;
Вінницька область – 67 випадків;
Волинська область – 66 випадків;
Дніпропетровська область – 136 випадків;
Донецька область – 126 випадків;
Житомирська область – 122 випадки;
Закарпатська область – 59 випадків;
Запорізька область – 241 випадок;
Івано-Франківська область – 238 випадків;
Київська область – 102 випадки;
Кіровоградська область – 3 випадки;
Луганська область – 41 випадок;
Львівська область – 138 випадків;
Миколаївська область – 123 випадки;
Одеська область – 166 випадків;
Полтавська область – 84 випадки;
Рівненська область – 49 випадків;
Сумська область – 101 випадок;
Тернопільська область – 95 випадків;
Харківська область – 51 випадок;
Херсонська область – 90 випадків;
Хмельницька область – 2 випадки;
Черкаська область – 68 випадків;
Чернівецька область – 160 випадків;
Чернігівська область – 42 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
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За минувшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 50 случаев коронавируса.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 76 463 случая COVID-19, 1325 человек умерли (за сутки - 6), 65 754 выздоровели, больше 9000 случаев остаются под медицинским наблюдением.
Отметим, что из 50 случаев, подтвержденных за прошлые сутки, 45 - в Харькове, а еще пять - в Дергачевском и Харьковском районах области. В других районах случаев коронавируса не зарегистрировано.
Кстати, такой показатель - один из самых низких за минувшие полгода, но надо заметить, что по понедельникам число подтвержденных случаев коронавируса традиционно падает: это связано с тем, что на выходных делается меньше тестов. Например, в прошлое воскресенье, 17 января, Харьковский лабцентр вообще не проводил тесты на COVID.
13 января в лабцентре рассказали, что государственные лаборатории, по сути "пустуют" из-за того, что харьковчане стали делать гораздо меньше тестов на COVID-19.
"Призываем жителей Харькова и Харьковской области проходить тестирование на выявление COVID-19 в случае любых симптомов острой респираторной вирусной инфекции", - отметили в лабцентре.
География заболевших за прошлые сутки выглядит так:
52046 - Харьков (+45 случаев за сутки);
4192 - Харьковский район (+2 случая за сутки);
1949 - Чугуевский район;
1735 - Лозовской район;
1758 - Балаклейский район;
1597 - Купянский район;
1534 - Изюмский район;
1186 - Змиевской район;
1191 - Богодуховский район;
1138 - Первомайский район;
1046 - Дергачевский район (+3 случая за сутки);
834 - Красноградский район;
678 - Великобурлукский район;
616 - Валковский район;
598 - Волчанский район;
588 - Краснокутский район;
586 - Нововодолажский район;
474 - Золочевский район;
476 - Боровской район;
407 - Шевченковский район;
382 - Кегичевский район;
313 - Зачепиловский район;
292 - Барвенковский район;
288 - Сахновщинский район;
195 - Близнюковский район;
170 - Двуречанский район;
158 - Коломакский район;
36 - Печенежский район.
Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua