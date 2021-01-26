Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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2 516 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 95 дітей та 87 медпрацівників.

Також за минулу добу

● ️госпіталізовано – 1 166 осіб;

● летальних випадків – 63;

● ️одужало – 5 783 особи;

● здійснено тестувань за добу – 13 962 (зокрема методом ПЛР – 10 573, методом ІФА – 3 389).

За весь час пандемії в Україні

● захворіло – 1 194 328 осіб;

● одужало – 953 297 осіб;

● летальних випадків – 21 924;

● проведено ПЛР-тестувань – 6 108 668.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (241), Івано-Франківській (238), Одеській (166), Чернівецькій (160) областях та м. Київ (146).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 146 випадків;

Вінницька область – 67 випадків;

Волинська область – 66 випадків;

Дніпропетровська область – 136 випадків;

Донецька область – 126 випадків;

Житомирська область – 122 випадки;

Закарпатська область – 59 випадків;

Запорізька область – 241 випадок;

Івано-Франківська область – 238 випадків;

Київська область – 102 випадки;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 41 випадок;

Львівська область – 138 випадків;

Миколаївська область – 123 випадки;

Одеська область – 166 випадків;

Полтавська область – 84 випадки;

Рівненська область – 49 випадків;

Сумська область – 101 випадок;

Тернопільська область – 95 випадків;

Харківська область – 51 випадок;

Херсонська область – 90 випадків;

Хмельницька область – 2 випадки;

Черкаська область – 68 випадків;

Чернівецька область – 160 випадків;

Чернігівська область – 42 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

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За минувшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 50 случаев коронавируса.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 76 463 случая COVID-19, 1325 человек умерли (за сутки - 6), 65 754 выздоровели, больше 9000 случаев остаются под медицинским наблюдением.

Отметим, что из 50 случаев, подтвержденных за прошлые сутки, 45 - в Харькове, а еще пять - в Дергачевском и Харьковском районах области. В других районах случаев коронавируса не зарегистрировано.

Кстати, такой показатель - один из самых низких за минувшие полгода, но надо заметить, что по понедельникам число подтвержденных случаев коронавируса традиционно падает: это связано с тем, что на выходных делается меньше тестов. Например, в прошлое воскресенье, 17 января, Харьковский лабцентр вообще не проводил тесты на COVID.

13 января в лабцентре рассказали, что государственные лаборатории, по сути "пустуют" из-за того, что харьковчане стали делать гораздо меньше тестов на COVID-19.

"Призываем жителей Харькова и Харьковской области проходить тестирование на выявление COVID-19 в случае любых симптомов острой респираторной вирусной инфекции", - отметили в лабцентре.

География заболевших за прошлые сутки выглядит так:

52046 - Харьков (+45 случаев за сутки);

4192 - Харьковский район (+2 случая за сутки);

1949 - Чугуевский район;

1735 - Лозовской район;

1758 - Балаклейский район;

1597 - Купянский район;

1534 - Изюмский район;

1186 - Змиевской район;

1191 - Богодуховский район;

1138 - Первомайский район;

1046 - Дергачевский район (+3 случая за сутки);

834 - Красноградский район;

678 - Великобурлукский район;

616 - Валковский район;

598 - Волчанский район;

588 - Краснокутский район;

586 - Нововодолажский район;

474 - Золочевский район;

476 - Боровской район;

407 - Шевченковский район;

382 - Кегичевский район;

313 - Зачепиловский район;

292 - Барвенковский район;

288 - Сахновщинский район;

195 - Близнюковский район;

170 - Двуречанский район;

158 - Коломакский район;

36 - Печенежский район.

Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua

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