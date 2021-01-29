Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
5 529 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 248 дітей та 236 медпрацівників.
Також за минулу добу
● ️госпіталізовано – 1 941 особа;
● ️летальних випадків – 149;
● одужало – 11 946 осіб;
● ️здійснено тестувань за добу – 48 736 (зокрема методом ПЛР – 28 627, методом ІФА – 20 109).
За весь час пандемії в Україні
● захворіло – 1 206 412 осіб;
● одужало – 992 031 особа;
● летальних випадків – 22 351;
● проведено ПЛР-тестувань – 6 184 320.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (454), у м. Київ (396), Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 396 випадків;
Вінницька область – 255 випадків;
Волинська область – 159 випадків;
Дніпропетровська область – 296 випадків;
Донецька область – 201 випадок;
Житомирська область – 263 випадки;
Закарпатська область – 247 випадків;
Запорізька область – 249 випадків;
Івано-Франківська область – 262 випадки;
Київська область – 163 випадки;
Кіровоградська область – 45 випадків;
Луганська область – 105 випадків;
Львівська область – 454 випадки;
Миколаївська область – 308 випадків;
Одеська область – 171 випадок;
Полтавська область – 151 випадок;
Рівненська область – 172 випадки;
Сумська область – 175 випадків;
Тернопільська область – 213 випадків;
Харківська область – 313 випадків;
Херсонська область – 102 випадки;
Хмельницька область – 242 випадки;
Черкаська область – 103 випадки;
Чернівецька область – 285 випадків;
Чернігівська область – 199 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
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Коронавирус в Харькове: количество заболевших снова растет
За минувшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 313 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Всего с начала пандемии в области подтверждено 77 222 случая COVID-19, 1349 человек умерли (за сутки - 9), 68 100 выздоровели, 7773 случая остаются под медицинским наблюдением.
В целом по Украине за сутки было зарегистрировано 5 529 новых случаев коронавируса. При этом количество проведенных тестов изменилось не так существенно: позавчера их было сделано 47 120, вчера – 48 736. Таким образом, процент положительных тестов от всех сделанных по итогам позапрошлых суток составлял 8,01%, а по итогам прошлых он вырос и достиг 11,34%. За сутки в Украине от коронавируса умерли еще 149 человек, и число жертв с начала пандемии составляет 22 351. Выздоровели за сутки – почти 12 000, а общее количество выздоровевших уже приближается к миллиону (992 031 человек).
В области за прошедшие сутки больше всего новых случаев "традиционно" было зарегистрировано в Харькове - 171, а также в Харьковском (25), Первомайском (26), Лозовском (15) и Изюмском (18) районах.
Ни одного случая за сутки не подтверждено в 7 районах: Купянском, Змиевском, Золочевском, Барвенковском, Сахновщинском, Шевченковском и Печенежском.
География заболевших выглядит так:
52546 - Харьков (+171 случай за сутки);
4231 - Харьковский район (+25 случаев за сутки);
1957 - Чугуевский район (+4 случая за сутки);
1757 - Лозовской район (+15 случаев за сутки);
1782 - Балаклейский район (+2 случая за сутки);
1609 - Купянский район;
1558 - Изюмский район (+18 случаев за сутки);
1194 - Змиевской район;
1199 - Богодуховский район (+7 случаев за сутки);
1168 - Первомайский район (+26 случаев за сутки);
1058 - Дергачевский район (+9 случаев за сутки);
840 - Красноградский район (+5 случаев за сутки);
683 - Великобурлукский район (+5 случаев за сутки);
625 - Валковский район (+6 случаев за сутки);
601 - Волчанский район (+2 случая за сутки);
589 - Краснокутский район (+1 случай за сутки);
588 - Нововодолажский район (+1 случай за сутки);
475 - Золочевский район;
495 - Боровской район (+1 случай за сутки);
409 - Шевченковский район;
388 - Кегичевский район (+5 случаев за сутки);
317 - Зачепиловский район (+1 случай за сутки);
295 - Барвенковский район;
289 - Сахновщинский район;
196 - Близнюковский район (+1 случай за сутки);
178 - Двуречанский район (+7 случаев за сутки);
159 - Коломакский район (+1 случай за сутки);
36 - Печенежский район.
Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua