Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня

5 529 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 248 дітей та 236 медпрацівників.

Також за минулу добу

● ️госпіталізовано – 1 941 особа;

● ️летальних випадків – 149;

● одужало – 11 946 осіб;

● ️здійснено тестувань за добу – 48 736 (зокрема методом ПЛР – 28 627, методом ІФА – 20 109).

За весь час пандемії в Україні

● захворіло – 1 206 412 осіб;

● одужало – 992 031 особа;

● летальних випадків – 22 351;

● проведено ПЛР-тестувань – 6 184 320.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (454), у м. Київ (396), Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 396 випадків;

Вінницька область – 255 випадків;

Волинська область – 159 випадків;

Дніпропетровська область – 296 випадків;

Донецька область – 201 випадок;

Житомирська область – 263 випадки;

Закарпатська область – 247 випадків;

Запорізька область – 249 випадків;

Івано-Франківська область – 262 випадки;

Київська область – 163 випадки;

Кіровоградська область – 45 випадків;

Луганська область – 105 випадків;

Львівська область – 454 випадки;

Миколаївська область – 308 випадків;

Одеська область – 171 випадок;

Полтавська область – 151 випадок;

Рівненська область – 172 випадки;

Сумська область – 175 випадків;

Тернопільська область – 213 випадків;

Харківська область – 313 випадків;

Херсонська область – 102 випадки;

Хмельницька область – 242 випадки;

Черкаська область – 103 випадки;

Чернівецька область – 285 випадків;

Чернігівська область – 199 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

-----

Коронавирус в Харькове: количество заболевших снова растет

За минувшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 313 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего с начала пандемии в области подтверждено 77 222 случая COVID-19, 1349 человек умерли (за сутки - 9), 68 100 выздоровели, 7773 случая остаются под медицинским наблюдением.

В целом по Украине за сутки было зарегистрировано 5 529 новых случаев коронавируса. При этом количество проведенных тестов изменилось не так существенно: позавчера их было сделано 47 120, вчера – 48 736. Таким образом, процент положительных тестов от всех сделанных по итогам позапрошлых суток составлял 8,01%, а по итогам прошлых он вырос и достиг 11,34%. За сутки в Украине от коронавируса умерли еще 149 человек, и число жертв с начала пандемии составляет 22 351. Выздоровели за сутки – почти 12 000, а общее количество выздоровевших уже приближается к миллиону (992 031 человек).

В области за прошедшие сутки больше всего новых случаев "традиционно" было зарегистрировано в Харькове - 171, а также в Харьковском (25), Первомайском (26), Лозовском (15) и Изюмском (18) районах.

Ни одного случая за сутки не подтверждено в 7 районах: Купянском, Змиевском, Золочевском, Барвенковском, Сахновщинском, Шевченковском и Печенежском.

География заболевших выглядит так:

52546 - Харьков (+171 случай за сутки);

4231 - Харьковский район (+25 случаев за сутки);

1957 - Чугуевский район (+4 случая за сутки);

1757 - Лозовской район (+15 случаев за сутки);

1782 - Балаклейский район (+2 случая за сутки);

1609 - Купянский район;

1558 - Изюмский район (+18 случаев за сутки);

1194 - Змиевской район;

1199 - Богодуховский район (+7 случаев за сутки);

1168 - Первомайский район (+26 случаев за сутки);

1058 - Дергачевский район (+9 случаев за сутки);

840 - Красноградский район (+5 случаев за сутки);

683 - Великобурлукский район (+5 случаев за сутки);

625 - Валковский район (+6 случаев за сутки);

601 - Волчанский район (+2 случая за сутки);

589 - Краснокутский район (+1 случай за сутки);

588 - Нововодолажский район (+1 случай за сутки);

475 - Золочевский район;

495 - Боровской район (+1 случай за сутки);

409 - Шевченковский район;

388 - Кегичевский район (+5 случаев за сутки);

317 - Зачепиловский район (+1 случай за сутки);

295 - Барвенковский район;

289 - Сахновщинский район;

196 - Близнюковский район (+1 случай за сутки);

178 - Двуречанский район (+7 случаев за сутки);

159 - Коломакский район (+1 случай за сутки);

36 - Печенежский район.

Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»