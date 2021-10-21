Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
19 жовтня від COVID-19 вакциновано понад 226 тисяч українців!
За добу в Україні:
◾ зафіксовано 18 912 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 447, медпрацівників – 435);
◾ 226 587 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 142 141 людина, повністю імунізовані - 84 446 людей.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 5468 осіб;
◾ летальних випадків – 495;
◾ одужало – 7 605 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 679 185 особи;
◾ одужало – 2 344 799 особи;
◾ летальних випадків – 61 843;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 13 709 705.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 207 903 людини, з них отримали одну дозу – 8 207 901 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 658 010 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 865 911 щеплень.
95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
СOVID-19 на Харьковщине: скончались 32 пациента, заболели 1242
За время эпидемии в области от коронавирусной болезни СOVID-19 умерли 4399 пациентов.
По данным Министерства охраны здоровья Украины на утро 20 октября, в Харьковской области за сутки СOVID-19 заболели 1242 человека.
Скончались 32 пациента. Выздоровели 773 человек.
Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv
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