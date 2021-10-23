Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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Новий рекорд щеплень: за добу вакциновано майже 270 тис. українців!

За добу 21 жовтня в Україні:

◾ зафіксовано 23 785 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 800, медпрацівників – 391);

◾ 269 666 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 184 107 людей, повністю імунізовані - 85 559 людей.

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 5 141 особа;

◾ летальних випадків – 614;

◾ одужало – 8 530 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 2 725 385 осіб;

◾ одужало – 2 361 365 осіб;

◾ летальних випадків – 63 003;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 13 854 545.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 557 659 людей, з них отримали одну дозу – 8 557 657 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 829 174 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 386 831 щеплення.

95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України



СOVID-19 на Харьковщине: скончались 18 пациентов, заболели 1306

За время эпидемии в области от коронавирусной болезни умерли 4451 пациент.

По данным Министерства охраны здоровья Украины на утро 22 октября, в Харьковской области за сутки СOVID-19 заболели 1306 человек.

Скончались от СOVID-19 18 пациентов. Выздоровели 962 человека.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

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