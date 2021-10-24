Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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Новий рекорд щеплень: за добу вакциновано майже 290 тис. українців!

За добу 22 жовтня в Україні:

◾ зафіксовано 23 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 777, медпрацівників – 438);

◾ 289 468 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 203 265 людей, повністю імунізовані - 86 203 людини.

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 5 362 особи;

◾ летальних випадків – 483;

◾ одужало – 8 330 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 2 748 614 осіб;

◾ одужало – 2 369 695 осіб;

◾ летальних випадків – 63486;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 13 927 353.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 760 924 людини, з них отримали одну дозу – 8 760 922 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 915 377 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 676 299 щеплень.

95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України



СНОВА В ЛИДЕРАХ: в Харьковской области 1409 заболевших COVID-19 за сутки

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, за минувшие стуки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1409 случаев коронавирусной инфекции, 568 человек выздоровели, 38 - скончались.



Так, по состоянию на 23 октября, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 193921 случаай заболевания, 161406 человек выздоровел, 4489 - скончались.

Источники: moz.gov.ua, vecherniy.kharkov.ua

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