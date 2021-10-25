Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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За добу 23 жовтня в Україні:

◾ зафіксовано 20 791 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 533, медпрацівників – 237);

◾ 177 730 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 129 530 людей, повністю імунізовані - 48 200 людей.

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 5 924 особи;

◾ летальних випадків – 386;

◾ одужало – 6 081 особа.

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 2 769 405 осіб;

◾ одужало – 2 375 776 осіб;

◾ летальних випадків – 63 872;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 13 986 710.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 890 454 людини, з них отримали одну дозу – 8 890 452 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 963 577 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 854 029 щеплень.

95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України



В Харьковской области 1508 новых случаев COVID-19 за сутки

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, за минувшие стуки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1508 случаев коронавирусной инфекции, 746 человек выздоровели, 19 - скончались.



Так, по состоянию на 24 октября, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 195429 случаев заболевания, 162159 человек выздоровел, 4508 - скончались.

Источники: moz.gov.ua, vecherniy.kharkov.ua

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