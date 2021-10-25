Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:00
Просмотров: 15

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня

За добу 23 жовтня в Україні:
◾ зафіксовано 20 791 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 533, медпрацівників – 237);
◾ 177 730 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 129 530 людей, повністю імунізовані - 48 200 людей.

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 5 924 особи;
◾ летальних випадків – 386;
◾ одужало – 6 081 особа.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 769 405 осіб;
◾ одужало – 2 375 776 осіб;
◾ летальних випадків – 63 872;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 13 986 710.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 890 454 людини, з них отримали одну дозу – 8 890 452 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 963 577 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 854 029 щеплень.

95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

В Харьковской области 1508 новых случаев COVID-19 за сутки

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, за минувшие стуки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1508 случаев коронавирусной инфекции, 746 человек выздоровели, 19 - скончались.
 
Так, по состоянию на 24 октября, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 195429 случаев заболевания, 162159 человек выздоровел, 4508 - скончались.

Источники: moz.gov.ua, vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

 

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    103
Октябрьские спектакли "одесского разлива"
24.10.2021 14:49    2720
Наступного тижня Україні передадуть головування в Європейській Стратегії для Дунайського регіону
24.10.2021 11:08    192
Про роботу контрольних пунктів в’їзду-виїзду в районі проведення Операції об’єднаних сил
24.10.2021 10:41    198
Як відпочити батькам, які доглядають за дітьми з інвалідністю? - Мінсоцполітики
24.10.2021 10:28    226
Які хімікати труять наше море та його мешканців: визначений перелік специфічних речовин-забруднювачів Чорного моря
24.10.2021 10:03    183
“Сполучені Штати Америки допомагають Україні в розбудові Збройних Сил”
24.10.2021 09:39    193
"Дельта плюс": новий штам коронавірусу може бути більш заразним
24.10.2021 09:27    276
В Харькове увеличивается количество желающих вакцинироваться против коронавируса
24.10.2021 09:04    282
Україна пропонує ЄС додатково транспортувати 55 млрд кубів газу за "спеціальними умовами"
24.10.2021 08:53    212
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 