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Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня

За минулий тиждень зроблено понад 1,5 млн щеплень!
За добу 24 жовтня в Україні:
◾ зафіксовано 14 634 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 999, медпрацівників – 173);
◾ 101 331 людину вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 75 240 людей, повністю імунізовані - 26 091 людина.

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 3 912 осіб;
◾ летальних випадків – 330;
◾ одужало – 4 598 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 784 039 осіб;
◾ одужало – 2 380 374 особи;
◾ летальних випадків – 64 202;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 14 021 250.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 965 694 людини, з них отримали одну дозу – 8 965 692 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 989 668 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 955 360 щеплень.

95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

СOVID-19 на Харьковщине: скончались 34 пациента, заболели 1687

За время эпидемии в области от СOVID-19 умерли 4542 пациента.

По данным Министерства охраны здоровья Украины на утро 25 октября, в Харьковской области за сутки СOVID-19 заболели 1687 человек.

Скончались 34 пациента. Выздоровели 942 человека.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

Новости портала «Весь Харьков»

 

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