Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня

5 038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 182 дитини та 131 медпрацівників.

Також за минулу добу

▪️одужало – 2 606 осіб;

▪️летальних випадків – 51;

▪️здійснено тестувань за добу – 17 930 (зокрема методом ПЛР – 14 975, методом ІФА – 2 955).

9 432 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 1 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 338 дитини та 446 медпрацівників.

За позаминулу добу

● госпіталізовано – 2 559 осіб;

● летальних випадків – 147;

● одужало – 10 016 осіб;

● здійснено тестувань за добу – 50 132 (зокрема методом ПЛР – 35 688, методом ІФА – 14 444).

За весь час пандемії в Україні

● захворіло – 1 069 517 осіб;

● одужало – 722 615 осіб;

● летальних випадків – 18 731;

● проведено ПЛР-тестувань – 5 597 641.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 112 649 випадків;

Вінницька область – 22 801 випадок;

Волинська область – 33 312 випадки;

Дніпропетровська область – 59 293 випадки;

Донецька область – 37 198 випадків;

Житомирська область – 39 982 випадки;

Закарпатська область – 28 407 випадків;

Запорізька область – 54 717 випадків;

Івано-Франківська область – 43 489 випадків;

Київська область – 60 238 випадків;

Кіровоградська область – 8 544 випадки;

Луганська область – 10 923 випадки;

Львівська область – 62 130 випадків;

Миколаївська область – 31 705 випадків;

Одеська область – 71 889 випадків;

Полтавська область – 36 733 випадки;

Рівненська область – 41 503 випадки;

Сумська область – 41 350 випадків;

Тернопільська область – 34 275 випадків;

Харківська область – 70 212 випадки;

Херсонська область – 18 044 випадки;

Хмельницька область – 39 932 випадки;

Черкаська область – 39 481 випадок;

Чернівецька область – 40 357 випадків;

Чернігівська область – 30 353 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

-----

Согласно данным системы мониторинга, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 122 новых случая коронавирусной инфекции, 181 - выздоровели, 2 - скончались.

Так, по состоянию на 2 января, за время пандемии в регионе всего было зарегистрировано 70212 случаев COVID-19, 57052 - выздоровели, 1106 - скончались.

География заболевших выглядит так:

47986 - Харьков (+86 случаев за сутки);

3905 - Харьковский район (+10 случаев за сутки);

1789 - Чугуевский район;

1572 - Балаклейский район (+3 случая за сутки);

1511 - Лозовской район (+4 случая за сутки);

1464 - Купянский район;

1344 - Изюмский район (+17 случаев за сутки);

1130 - Богодуховский район;

1103 - Змиевской район;

985 - Дергачевский район (+1 случай за сутки);

960 - Первомайский район (+1 случай за сутки);

755 - Красноградский район;

626 - Великобурлукский район;

566 - Волчанский район;

550 - Валковский район;

550 - Краснокутский район;

494 - Нововодолажский район;

452 - Золочевский район;

393 - Боровской район;

379 - Шевченковский район;

347 - Кегичевский район;

290 - Зачепиловский район;

266 - Барвенковский район;

266 - Сахновщинский район;

190 - Близнюковский район;

163 - Двуречанский район;

141 - Коломакский район;

35 - Печенежский район.

Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»