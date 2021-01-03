Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
5 038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 182 дитини та 131 медпрацівників.
Також за минулу добу
▪️одужало – 2 606 осіб;
▪️летальних випадків – 51;
▪️здійснено тестувань за добу – 17 930 (зокрема методом ПЛР – 14 975, методом ІФА – 2 955).
9 432 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 1 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 338 дитини та 446 медпрацівників.
За позаминулу добу
● госпіталізовано – 2 559 осіб;
● летальних випадків – 147;
● одужало – 10 016 осіб;
● здійснено тестувань за добу – 50 132 (зокрема методом ПЛР – 35 688, методом ІФА – 14 444).
За весь час пандемії в Україні
● захворіло – 1 069 517 осіб;
● одужало – 722 615 осіб;
● летальних випадків – 18 731;
● проведено ПЛР-тестувань – 5 597 641.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 112 649 випадків;
Вінницька область – 22 801 випадок;
Волинська область – 33 312 випадки;
Дніпропетровська область – 59 293 випадки;
Донецька область – 37 198 випадків;
Житомирська область – 39 982 випадки;
Закарпатська область – 28 407 випадків;
Запорізька область – 54 717 випадків;
Івано-Франківська область – 43 489 випадків;
Київська область – 60 238 випадків;
Кіровоградська область – 8 544 випадки;
Луганська область – 10 923 випадки;
Львівська область – 62 130 випадків;
Миколаївська область – 31 705 випадків;
Одеська область – 71 889 випадків;
Полтавська область – 36 733 випадки;
Рівненська область – 41 503 випадки;
Сумська область – 41 350 випадків;
Тернопільська область – 34 275 випадків;
Харківська область – 70 212 випадки;
Херсонська область – 18 044 випадки;
Хмельницька область – 39 932 випадки;
Черкаська область – 39 481 випадок;
Чернівецька область – 40 357 випадків;
Чернігівська область – 30 353 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
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Согласно данным системы мониторинга, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 122 новых случая коронавирусной инфекции, 181 - выздоровели, 2 - скончались.
Так, по состоянию на 2 января, за время пандемии в регионе всего было зарегистрировано 70212 случаев COVID-19, 57052 - выздоровели, 1106 - скончались.
География заболевших выглядит так:
47986 - Харьков (+86 случаев за сутки);
3905 - Харьковский район (+10 случаев за сутки);
1789 - Чугуевский район;
1572 - Балаклейский район (+3 случая за сутки);
1511 - Лозовской район (+4 случая за сутки);
1464 - Купянский район;
1344 - Изюмский район (+17 случаев за сутки);
1130 - Богодуховский район;
1103 - Змиевской район;
985 - Дергачевский район (+1 случай за сутки);
960 - Первомайский район (+1 случай за сутки);
755 - Красноградский район;
626 - Великобурлукский район;
566 - Волчанский район;
550 - Валковский район;
550 - Краснокутский район;
494 - Нововодолажский район;
452 - Золочевский район;
393 - Боровской район;
379 - Шевченковский район;
347 - Кегичевский район;
290 - Зачепиловский район;
266 - Барвенковский район;
266 - Сахновщинский район;
190 - Близнюковский район;
163 - Двуречанский район;
141 - Коломакский район;
35 - Печенежский район.
Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua