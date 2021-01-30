Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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5 181 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 218 дітей та 212 медпрацівників.

Також за минулу добу

● госпіталізовано – 1 916 осіб;

● летальних випадків – 128;

● одужало – 11 310 осіб;

● ️здійснено тестувань за добу – 44 143 (зокрема методом ПЛР – 24 769, методом ІФА – 19 374).

За весь час пандемії в Україні

● захворіло – 1 211 593 особи;

● одужало – 1 003 341 особа;

● летальних випадків – 22 479;

● проведено ПЛР-тестувань – 6 209 089.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (440), у м. Київ (361), Івано-Франківській (356), Київській (326) та Вінницькій (238) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 361 випадок;

Вінницька область – 282 випадки;

Волинська область – 159 випадків;

Дніпропетровська область – 259 випадків;

Донецька область – 193 випадки;

Житомирська область – 167 випадків;

Закарпатська область – 137 випадків;

Запорізька область – 232 випадки;

Івано-Франківська область – 356 випадків;

Київська область – 326 випадків;

Кіровоградська область – 27 випадків;

Луганська область – 40 випадків;

Львівська область – 440 випадків;

Миколаївська область – 207 випадків;

Одеська область – 260 випадків;

Полтавська область – 218 випадків;

Рівненська область – 209 випадків;

Сумська область – 123 випадки;

Тернопільська область – 179 випадків;

Харківська область – 248 випадків;

Херсонська область – 70 випадків;

Хмельницька область – 147 випадків;

Черкаська область – 131 випадок;

Чернівецька область – 258 випадків;

Чернігівська область – 152 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

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Еще 248 жителей Харьковской области заболели коронавирусом.

Такие данные по итогам прошедших суток дает телеграм-канал "Коронавирус в регионах". Отметим, по данному показателю регион сегодня занимает девятое место в стране. Больше всего случаев за сутки дала Львовская область – 440, а меньше всего Луганская – 40.

За минувшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 248 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего с начала пандемии в области подтверждено 77 470 случая COVID-19, 1355 человек умерли (за сутки - 6), 68 645 выздоровели, 7470 случаев остаются под медицинским наблюдением.

В целом по Украине за сутки было зарегистрирован 5 181 новый случай коронавируса. Это приблизительно соответствует показателю вчерашнего дня, когда было около 5500. Количество тестов тоже примерно одинаковое: позавчера было сделано 48 736, вчера – 44 143. Всего с начала пандемии официальная статистика дает 1 211 593 заболевших.

Выздоровело за прошедшие сутки 11 310 человек, а общее число выздоровевших превысило миллион.

В области за прошедшие сутки больше всего новых случаев "традиционно" было зарегистрировано в Харькове - 173, а также в Красноградском (15), Чугуевском (13), Купянском (12) и Боровском (11) районах.

Ни одного случая за сутки не подтверждено в 13 районах: Изюмском, Великобурлукском, Валковском, Волчанском, Краснокутском, Золочевском, Шевченковском, Кегичевском, Зачепиловском, Сахновщинском, Близнюковском, Коломакском, Печенежском.

География заболевших выглядит так:

52719 - Харьков (+173 случая за сутки);

4235 - Харьковский район (+4 случая за сутки);

1970 - Чугуевский район (+13 случаев за сутки);

1760 - Лозовской район (+3 случая за сутки);

1788 - Балаклейский район (+6 случаев за сутки);

1621 - Купянский район (+12 случаев за сутки);

1558 - Изюмский район;

1197 - Змиевской район (+3 случая за сутки);

1199 - Богодуховский район;

1169 - Первомайский район (+1 случай за сутки);

1059 - Дергачевский район (+1 случай за сутки);

855 - Красноградский район (+15 случаев за сутки);

683 - Великобурлукский район;

625 - Валковский район;

601 - Волчанский район;

589 - Краснокутский район;

590 - Нововодолажский район (+2 случая за сутки);

475 - Золочевский район;

506 - Боровской район (+11 случаев за сутки);

409 - Шевченковский район;

388 - Кегичевский район;

317 - Зачепиловский район;

298 - Барвенковский район (+3 случая за сутки);

289 - Сахновщинский район;

196 - Близнюковский район;

179 - Двуречанский район (+1 случай за сутки);

159 - Коломакский район;

36 - Печенежский район.

Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua

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