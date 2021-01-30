Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
5 181 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 218 дітей та 212 медпрацівників.
Також за минулу добу
● госпіталізовано – 1 916 осіб;
● летальних випадків – 128;
● одужало – 11 310 осіб;
● ️здійснено тестувань за добу – 44 143 (зокрема методом ПЛР – 24 769, методом ІФА – 19 374).
За весь час пандемії в Україні
● захворіло – 1 211 593 особи;
● одужало – 1 003 341 особа;
● летальних випадків – 22 479;
● проведено ПЛР-тестувань – 6 209 089.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (440), у м. Київ (361), Івано-Франківській (356), Київській (326) та Вінницькій (238) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 361 випадок;
Вінницька область – 282 випадки;
Волинська область – 159 випадків;
Дніпропетровська область – 259 випадків;
Донецька область – 193 випадки;
Житомирська область – 167 випадків;
Закарпатська область – 137 випадків;
Запорізька область – 232 випадки;
Івано-Франківська область – 356 випадків;
Київська область – 326 випадків;
Кіровоградська область – 27 випадків;
Луганська область – 40 випадків;
Львівська область – 440 випадків;
Миколаївська область – 207 випадків;
Одеська область – 260 випадків;
Полтавська область – 218 випадків;
Рівненська область – 209 випадків;
Сумська область – 123 випадки;
Тернопільська область – 179 випадків;
Харківська область – 248 випадків;
Херсонська область – 70 випадків;
Хмельницька область – 147 випадків;
Черкаська область – 131 випадок;
Чернівецька область – 258 випадків;
Чернігівська область – 152 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
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Еще 248 жителей Харьковской области заболели коронавирусом.
Такие данные по итогам прошедших суток дает телеграм-канал "Коронавирус в регионах". Отметим, по данному показателю регион сегодня занимает девятое место в стране. Больше всего случаев за сутки дала Львовская область – 440, а меньше всего Луганская – 40.
За минувшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 248 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Всего с начала пандемии в области подтверждено 77 470 случая COVID-19, 1355 человек умерли (за сутки - 6), 68 645 выздоровели, 7470 случаев остаются под медицинским наблюдением.
В целом по Украине за сутки было зарегистрирован 5 181 новый случай коронавируса. Это приблизительно соответствует показателю вчерашнего дня, когда было около 5500. Количество тестов тоже примерно одинаковое: позавчера было сделано 48 736, вчера – 44 143. Всего с начала пандемии официальная статистика дает 1 211 593 заболевших.
Выздоровело за прошедшие сутки 11 310 человек, а общее число выздоровевших превысило миллион.
В области за прошедшие сутки больше всего новых случаев "традиционно" было зарегистрировано в Харькове - 173, а также в Красноградском (15), Чугуевском (13), Купянском (12) и Боровском (11) районах.
Ни одного случая за сутки не подтверждено в 13 районах: Изюмском, Великобурлукском, Валковском, Волчанском, Краснокутском, Золочевском, Шевченковском, Кегичевском, Зачепиловском, Сахновщинском, Близнюковском, Коломакском, Печенежском.
География заболевших выглядит так:
52719 - Харьков (+173 случая за сутки);
4235 - Харьковский район (+4 случая за сутки);
1970 - Чугуевский район (+13 случаев за сутки);
1760 - Лозовской район (+3 случая за сутки);
1788 - Балаклейский район (+6 случаев за сутки);
1621 - Купянский район (+12 случаев за сутки);
1558 - Изюмский район;
1197 - Змиевской район (+3 случая за сутки);
1199 - Богодуховский район;
1169 - Первомайский район (+1 случай за сутки);
1059 - Дергачевский район (+1 случай за сутки);
855 - Красноградский район (+15 случаев за сутки);
683 - Великобурлукский район;
625 - Валковский район;
601 - Волчанский район;
589 - Краснокутский район;
590 - Нововодолажский район (+2 случая за сутки);
475 - Золочевский район;
506 - Боровской район (+11 случаев за сутки);
409 - Шевченковский район;
388 - Кегичевский район;
317 - Зачепиловский район;
298 - Барвенковский район (+3 случая за сутки);
289 - Сахновщинский район;
196 - Близнюковский район;
179 - Двуречанский район (+1 случай за сутки);
159 - Коломакский район;
36 - Печенежский район.
Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua