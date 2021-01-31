Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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4 685 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 200 дітей та 336 медпрацівників.

Також за минулу добу

● ️госпіталізовано – 1 906 осіб;

● летальних випадків – 149;

● ️одужало – 11 317 осіб;

● здійснено тестувань за добу – 41 781 (зокрема методом ПЛР – 23 871, методом ІФА – 17 910).

За весь час пандемії в Україні

● захворіло – 1 216 278 осіб;

● одужало – 1 014 658 осіб;

● летальних випадків – 22 628;

● проведено ПЛР-тестувань – 6 232 960.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківська (412), Львівській (353), м. Київ (341), Дніпропетровській (335) та Київській (325) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 341 випадок;

Вінницька область – 241 випадок;

Волинська область – 146 випадків;

Дніпропетровська область – 335 випадків;

Донецька область – 170 випадків;

Житомирська область – 158 випадків;

Закарпатська область – 245 випадків;

Запорізька область – 220 випадків;

Івано-Франківська область – 412 випадків;

Київська область – 325 випадків;

Кіровоградська область – 36 випадків;

Луганська область – 108 випадків;

Львівська область – 356 випадків;

Миколаївська область – 84 випадки;

Одеська область – 174 випадки;

Полтавська область – 104 випадки;

Рівненська область – 116 випадків;

Сумська область – 77 випадків;

Тернопільська область – 124 випадки;

Харківська область – 280 випадків;

Херсонська область – 52 випадки;

Хмельницька область – 123 випадки;

Черкаська область – 155 випадків;

Чернівецька область – 186 випадків;

Чернігівська область – 117 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

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В Харьковской области новые случаи COVID-19

За минувшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 280 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего с начала пандемии в области подтверждено 77 750 случая COVID-19, 1362 человека умерли (за сутки - 7), 68 946 выздоровели, 7442 случая остаются под медицинским наблюдением.

В целом по Украине за сутки было зарегистрировано 4 685 новых случаев коронавируса. При этом уже третью неделю подряд за сутки человек выздоравливает больше, чем заболели. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максима Степанова на своей странице в Facebook. По данным министра, за минувшие сутки в Украине госпитализированы 1 906 человек; летальных случаев — 149; выздоровели — 11 317 человек; осуществлено тестирований за сутки — 41 781

В области за прошедшие сутки больше всего новых случаев "традиционно" было зарегистрировано в Харькове - 188, а также в Лозовском (29), Первомайском (17) и Харьковском (16) районах.

Ни одного случая за сутки не подтверждено в 15 районах: Чугуевском, Балаклейском, Купянском, Изюмском, Змиевском, Волчанском, Краснокутском, Боровском, Кегичевском, Зачепиловском, Барвенковском, Сахновщинском, Близнюковском, Двуречанском, Печенежском.

География заболевших выглядит так:

52907 - Харьков (+188 случаев за сутки);

4251 - Харьковский район (+16 случаев за сутки);

1970 - Чугуевский район;

1789 - Лозовской район (+29 случаев за сутки);

1788 - Балаклейский район;

1621 - Купянский район;

1558 - Изюмский район;

1197 - Змиевской район;

1202 - Богодуховский район (+3 случая за сутки);

1186 - Первомайский район (+17 случаев за сутки);

1060 - Дергачевский район (+1 случай за сутки);

856 - Красноградский район (+1 случай за сутки);

687 - Великобурлукский район (+4 случая за сутки);

626 - Валковский район (+1 случай за сутки);

601 - Волчанский район;

589 - Краснокутский район;

596 - Нововодолажский район (+6 случаев за сутки);

479 - Золочевский район (+4 случая за сутки);

506 - Боровской район;

417 - Шевченковский район (+8 случаев за сутки);

388 - Кегичевский район;

317 - Зачепиловский район;

298 - Барвенковский район;

289 - Сахновщинский район;

196 - Близнюковский район;

179 - Двуречанский район;

161 - Коломакский район (+2 случая за сутки);

36 - Печенежский район.

Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua

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