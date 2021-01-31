Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
4 685 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 200 дітей та 336 медпрацівників.
Також за минулу добу
● ️госпіталізовано – 1 906 осіб;
● летальних випадків – 149;
● ️одужало – 11 317 осіб;
● здійснено тестувань за добу – 41 781 (зокрема методом ПЛР – 23 871, методом ІФА – 17 910).
За весь час пандемії в Україні
● захворіло – 1 216 278 осіб;
● одужало – 1 014 658 осіб;
● летальних випадків – 22 628;
● проведено ПЛР-тестувань – 6 232 960.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківська (412), Львівській (353), м. Київ (341), Дніпропетровській (335) та Київській (325) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 341 випадок;
Вінницька область – 241 випадок;
Волинська область – 146 випадків;
Дніпропетровська область – 335 випадків;
Донецька область – 170 випадків;
Житомирська область – 158 випадків;
Закарпатська область – 245 випадків;
Запорізька область – 220 випадків;
Івано-Франківська область – 412 випадків;
Київська область – 325 випадків;
Кіровоградська область – 36 випадків;
Луганська область – 108 випадків;
Львівська область – 356 випадків;
Миколаївська область – 84 випадки;
Одеська область – 174 випадки;
Полтавська область – 104 випадки;
Рівненська область – 116 випадків;
Сумська область – 77 випадків;
Тернопільська область – 124 випадки;
Харківська область – 280 випадків;
Херсонська область – 52 випадки;
Хмельницька область – 123 випадки;
Черкаська область – 155 випадків;
Чернівецька область – 186 випадків;
Чернігівська область – 117 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
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В Харьковской области новые случаи COVID-19
За минувшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 280 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Всего с начала пандемии в области подтверждено 77 750 случая COVID-19, 1362 человека умерли (за сутки - 7), 68 946 выздоровели, 7442 случая остаются под медицинским наблюдением.
В целом по Украине за сутки было зарегистрировано 4 685 новых случаев коронавируса. При этом уже третью неделю подряд за сутки человек выздоравливает больше, чем заболели. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максима Степанова на своей странице в Facebook. По данным министра, за минувшие сутки в Украине госпитализированы 1 906 человек; летальных случаев — 149; выздоровели — 11 317 человек; осуществлено тестирований за сутки — 41 781
В области за прошедшие сутки больше всего новых случаев "традиционно" было зарегистрировано в Харькове - 188, а также в Лозовском (29), Первомайском (17) и Харьковском (16) районах.
Ни одного случая за сутки не подтверждено в 15 районах: Чугуевском, Балаклейском, Купянском, Изюмском, Змиевском, Волчанском, Краснокутском, Боровском, Кегичевском, Зачепиловском, Барвенковском, Сахновщинском, Близнюковском, Двуречанском, Печенежском.
География заболевших выглядит так:
52907 - Харьков (+188 случаев за сутки);
4251 - Харьковский район (+16 случаев за сутки);
1970 - Чугуевский район;
1789 - Лозовской район (+29 случаев за сутки);
1788 - Балаклейский район;
1621 - Купянский район;
1558 - Изюмский район;
1197 - Змиевской район;
1202 - Богодуховский район (+3 случая за сутки);
1186 - Первомайский район (+17 случаев за сутки);
1060 - Дергачевский район (+1 случай за сутки);
856 - Красноградский район (+1 случай за сутки);
687 - Великобурлукский район (+4 случая за сутки);
626 - Валковский район (+1 случай за сутки);
601 - Волчанский район;
589 - Краснокутский район;
596 - Нововодолажский район (+6 случаев за сутки);
479 - Золочевский район (+4 случая за сутки);
506 - Боровской район;
417 - Шевченковский район (+8 случаев за сутки);
388 - Кегичевский район;
317 - Зачепиловский район;
298 - Барвенковский район;
289 - Сахновщинский район;
196 - Близнюковский район;
179 - Двуречанский район;
161 - Коломакский район (+2 случая за сутки);
36 - Печенежский район.
Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua