Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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2030 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 1 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 71 дитина та 65 медпрацівників.

Також за минулу добу

● ️госпіталізовано – 1103 особи;

● ️летальних випадків – 61;

● одужало – 5131 особи;

● здійснено тестувань за добу – 12 825 (зокрема методом ПЛР – 9 873, методом ІФА – 2 952).

За весь час пандемії в Україні

● захворіло – 1 221 485 осіб;

● одужало – 1 023 915 особи;

● летальних випадків – 22 768;

● проведено ПЛР-тестувань – 6 257 875.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (297), м. Київ (160), Миколаївській (152), Львівській (146) та Закарпатській (127) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 160 випадків;

Вінницька область – 79 випадків;

Волинська область – 59 випадків;

Дніпропетровська область – 76 випадків;

Донецька область – 62 випадки;

Житомирська область – 102 випадки;

Закарпатська область – 127 випадків;

Запорізька область – 87 випадків;

Івано-Франківська область – 297 випадків;

Київська область – 100 випадків;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 20 випадків;

Львівська область – 146 випадків;

Миколаївська область – 152 випадки;

Одеська область – 71 випадок;

Полтавська область – 56 випадків;

Рівненська область – 27 випадків;

Сумська область – 61 випадок;

Тернопільська область – 85 випадків;

Харківська область – 36 випадки;

Херсонська область – 20 випадків;

Хмельницька область – 3 випадки;

Черкаська область – 40 випадків;

Чернівецька область – 124 випадки;

Чернігівська область – 37 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

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​В Харьковской области за минувшие сутки зарегистрировано всего 36 случаев коронавируса.

По данным графика, это - самый низкий показатель по коронавирусу в области с 19 июля, когда было 18 случаев.

Из заболевших 32 - жители города Харькова, также есть заболевшие в Харьковском, Изюмском и Чугуевском районах. Всего с начала пандемии по области зарегистрировано 77978 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 69 772 больных выздоровели, 1374 - умерли.

Напомним, сутками ранее в области было подтверждено 192 новых случая заражения COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки зарегистрировано 2030 новых случаев, умер 61 человек, выздоровел 5 131.

Отметим, что по понедельникам число подтвержденных случаев коронавируса традиционно падает: это связано с тем, что именно по воскресеньям делается меньше тестов. Например, в воскресенье 17 января Харьковский лабцентр вообще не проводил тесты на COVID. Потом в течение недели количество новых случаев постепенно растет.

Кстати, в Харькове уже разработали "дорожную карту" вакцинации от коронавируса. Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов Харьковского горсовета сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Татьяна Бакалова.

По ее словам, временные пункты вакцинации будут развернуты в 34 медучреждениях. Какая поступит вакцина от COVID-19, пока неизвестно. Дата ее поставки также не называется. Закупать вакцину будут за государственные средства.

Напомним, что с 8 по 24 января в Украине действовал локдаун. 25 января Харьков, как и вся страна, перешел в оранжевую карантинную зону. Это предполагает ослабление карантинных ограничений, в частности, открылись все магазины и торговые центры, кафе и рестораны, а дети всех возрастов вернулись к обучению в школах. Осенью, после открытия школ, в Украине наблюдался всплеск заболеваемости. Власть заявила, что локдаун доказал свою эффективность, поскольку сократилось количество госпитализированных с коронавирусом, и призвала продолжать соблюдать базовые карантинные ограничения – носить маски и держать дистанцию.

Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua

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