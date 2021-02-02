Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
2030 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 1 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 71 дитина та 65 медпрацівників.
Також за минулу добу
● ️госпіталізовано – 1103 особи;
● ️летальних випадків – 61;
● одужало – 5131 особи;
● здійснено тестувань за добу – 12 825 (зокрема методом ПЛР – 9 873, методом ІФА – 2 952).
За весь час пандемії в Україні
● захворіло – 1 221 485 осіб;
● одужало – 1 023 915 особи;
● летальних випадків – 22 768;
● проведено ПЛР-тестувань – 6 257 875.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (297), м. Київ (160), Миколаївській (152), Львівській (146) та Закарпатській (127) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 160 випадків;
Вінницька область – 79 випадків;
Волинська область – 59 випадків;
Дніпропетровська область – 76 випадків;
Донецька область – 62 випадки;
Житомирська область – 102 випадки;
Закарпатська область – 127 випадків;
Запорізька область – 87 випадків;
Івано-Франківська область – 297 випадків;
Київська область – 100 випадків;
Кіровоградська область – 3 випадки;
Луганська область – 20 випадків;
Львівська область – 146 випадків;
Миколаївська область – 152 випадки;
Одеська область – 71 випадок;
Полтавська область – 56 випадків;
Рівненська область – 27 випадків;
Сумська область – 61 випадок;
Тернопільська область – 85 випадків;
Харківська область – 36 випадки;
Херсонська область – 20 випадків;
Хмельницька область – 3 випадки;
Черкаська область – 40 випадків;
Чернівецька область – 124 випадки;
Чернігівська область – 37 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
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В Харьковской области за минувшие сутки зарегистрировано всего 36 случаев коронавируса.
По данным графика, это - самый низкий показатель по коронавирусу в области с 19 июля, когда было 18 случаев.
Из заболевших 32 - жители города Харькова, также есть заболевшие в Харьковском, Изюмском и Чугуевском районах. Всего с начала пандемии по области зарегистрировано 77978 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 69 772 больных выздоровели, 1374 - умерли.
Напомним, сутками ранее в области было подтверждено 192 новых случая заражения COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки зарегистрировано 2030 новых случаев, умер 61 человек, выздоровел 5 131.
Отметим, что по понедельникам число подтвержденных случаев коронавируса традиционно падает: это связано с тем, что именно по воскресеньям делается меньше тестов. Например, в воскресенье 17 января Харьковский лабцентр вообще не проводил тесты на COVID. Потом в течение недели количество новых случаев постепенно растет.
Кстати, в Харькове уже разработали "дорожную карту" вакцинации от коронавируса. Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов Харьковского горсовета сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Татьяна Бакалова.
По ее словам, временные пункты вакцинации будут развернуты в 34 медучреждениях. Какая поступит вакцина от COVID-19, пока неизвестно. Дата ее поставки также не называется. Закупать вакцину будут за государственные средства.
Напомним, что с 8 по 24 января в Украине действовал локдаун. 25 января Харьков, как и вся страна, перешел в оранжевую карантинную зону. Это предполагает ослабление карантинных ограничений, в частности, открылись все магазины и торговые центры, кафе и рестораны, а дети всех возрастов вернулись к обучению в школах. Осенью, после открытия школ, в Украине наблюдался всплеск заболеваемости. Власть заявила, что локдаун доказал свою эффективность, поскольку сократилось количество госпитализированных с коронавирусом, и призвала продолжать соблюдать базовые карантинные ограничения – носить маски и держать дистанцию.
Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua