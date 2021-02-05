Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
5082 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 4 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 258 дітей та 220 медпрацівників.
Також за минулу добу
● госпіталізовано – 1 893 особи;
● летальних випадків – 140;
● ️одужало – 9 933 особи;
● ️здійснено тестувань за добу – 42 112 (зокрема методом ПЛР – 25 076, методом ІФА – 17 036).
За весь час пандемії в Україні
● захворіло – 1 232 246 осіб;
● одужало – 1 055 406 осіб;
● летальних випадків – 23 229;
● проведено ПЛР-тестувань – 6 324 775.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Хмельницькій (429), Івано-Франківській (354), м. Київ (342), Львівській (308) та Харківській (299) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 342 випадки;
Вінницька область – 235 випадків;
Волинська область – 112 випадків;
Дніпропетровська область – 223 випадки;
Донецька область – 159 випадків;
Житомирська область – 282 випадки;
Закарпатська область – 299 випадків;
Запорізька область – 253 випадки;
Івано-Франківська область – 354 випадків;
Київська область – 189 випадків;
Кіровоградська область – 25 випадків;
Луганська область – 77 випадків;
Львівська область – 308 випадків;
Миколаївська область – 97 випадків;
Одеська область – 163 випадки;
Полтавська область – 160 випадків;
Рівненська область – 173 випадки;
Сумська область – 133 випадки;
Тернопільська область – 222 випадки;
Харківська область – 299 випадків;
Херсонська область – 55 випадків;
Хмельницька область – 429 випадків;
Черкаська область – 182 випадки;
Чернівецька область – 177 випадків;
Чернігівська область – 134 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
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В Харьковской области от коронавируса умерло 8 человек.
За минувшие сутки в Харьковской области было зарегистрировано 299 случаев коронавируса.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Всего с начала пандемии в области подтверждено 78 665 случаев COVID-19, 1402 человека умерли, 71 146 выздоровели, 6 117 случаев остаются под медицинским наблюдением.
Что касается коронавируса в разрезе районов области, то за минувшие сутки больше всего случаев зарегистрировано в Изюмском районе - 36, Первомайском (23) и Змиевском (17). За сутки не подтверждено ни одного случая в 9 районах: Лозовском, Купянском, Богодуховском, Валковском, Нововодолажском, Золочевском, Шевченковском, Коломакском, Печенежском.
География заболевших выглядит так:
53437 - Харьков (+158 случаев за сутки);
4275 - Харьковский район (+8 случаев за сутки);
2010 - Чугуевский район (+3 случая за сутки);
1821 - Балаклейский район (+6 случаев за сутки);
1789 - Лозовской район;
1646 - Купянский район;
1615 - Изюмский район (+36 случаев за сутки);
1226 - Змиевской район (+17 случаев за сутки);
1213 - Первомайский район (+23 случая за сутки);
1204 - Богодуховский район;
1066 - Дергачевский район (+4 случая за сутки);
870 - Красноградский район (+9 случаев за сутки);
689 - Великобурлукский район (+1 случай за сутки);
626 - Валковский район;
613 - Волчанский район (+4 случая за сутки);
604 - Нововодолажский район;
591 - Краснокутский район (+1 случай за сутки);
548 - Боровской район (+1 случай за сутки);
480 - Золочевский район;
417 - Шевченковский район;
396 - Кегичевский район (+6 случаев за сутки);
322 - Зачепиловский район (+2 случая за сутки);
299 - Барвенковский район (+1 случай за сутки);
290 - Сахновщинский район (+1 случай за сутки);
207 - Близнюковский район (+11 случаев за сутки);
188 - Двуречанский район (+7 случаев за сутки);
165 - Коломакский район;
36 - Печенежский район.
Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua