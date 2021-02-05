Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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5082 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 4 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 258 дітей та 220 медпрацівників.

Також за минулу добу

● госпіталізовано – 1 893 особи;

● летальних випадків – 140;

● ️одужало – 9 933 особи;

● ️здійснено тестувань за добу – 42 112 (зокрема методом ПЛР – 25 076, методом ІФА – 17 036).

За весь час пандемії в Україні

● захворіло – 1 232 246 осіб;

● одужало – 1 055 406 осіб;

● летальних випадків – 23 229;

● проведено ПЛР-тестувань – 6 324 775.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Хмельницькій (429), Івано-Франківській (354), м. Київ (342), Львівській (308) та Харківській (299) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 342 випадки;

Вінницька область – 235 випадків;

Волинська область – 112 випадків;

Дніпропетровська область – 223 випадки;

Донецька область – 159 випадків;

Житомирська область – 282 випадки;

Закарпатська область – 299 випадків;

Запорізька область – 253 випадки;

Івано-Франківська область – 354 випадків;

Київська область – 189 випадків;

Кіровоградська область – 25 випадків;

Луганська область – 77 випадків;

Львівська область – 308 випадків;

Миколаївська область – 97 випадків;

Одеська область – 163 випадки;

Полтавська область – 160 випадків;

Рівненська область – 173 випадки;

Сумська область – 133 випадки;

Тернопільська область – 222 випадки;

Харківська область – 299 випадків;

Херсонська область – 55 випадків;

Хмельницька область – 429 випадків;

Черкаська область – 182 випадки;

Чернівецька область – 177 випадків;

Чернігівська область – 134 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

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В Харьковской области от коронавируса умерло 8 человек.

За минувшие сутки в Харьковской области было зарегистрировано 299 случаев коронавируса.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего с начала пандемии в области подтверждено 78 665 случаев COVID-19, 1402 человека умерли, 71 146 выздоровели, 6 117 случаев остаются под медицинским наблюдением.

Что касается коронавируса в разрезе районов области, то за минувшие сутки больше всего случаев зарегистрировано в Изюмском районе - 36, Первомайском (23) и Змиевском (17). За сутки не подтверждено ни одного случая в 9 районах: Лозовском, Купянском, Богодуховском, Валковском, Нововодолажском, Золочевском, Шевченковском, Коломакском, Печенежском.

География заболевших выглядит так:

53437 - Харьков (+158 случаев за сутки);

4275 - Харьковский район (+8 случаев за сутки);

2010 - Чугуевский район (+3 случая за сутки);

1821 - Балаклейский район (+6 случаев за сутки);

1789 - Лозовской район;

1646 - Купянский район;

1615 - Изюмский район (+36 случаев за сутки);

1226 - Змиевской район (+17 случаев за сутки);

1213 - Первомайский район (+23 случая за сутки);

1204 - Богодуховский район;

1066 - Дергачевский район (+4 случая за сутки);

870 - Красноградский район (+9 случаев за сутки);

689 - Великобурлукский район (+1 случай за сутки);

626 - Валковский район;

613 - Волчанский район (+4 случая за сутки);

604 - Нововодолажский район;

591 - Краснокутский район (+1 случай за сутки);

548 - Боровской район (+1 случай за сутки);

480 - Золочевский район;

417 - Шевченковский район;

396 - Кегичевский район (+6 случаев за сутки);

322 - Зачепиловский район (+2 случая за сутки);

299 - Барвенковский район (+1 случай за сутки);

290 - Сахновщинский район (+1 случай за сутки);

207 - Близнюковский район (+11 случаев за сутки);

188 - Двуречанский район (+7 случаев за сутки);

165 - Коломакский район;

36 - Печенежский район.

Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua

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