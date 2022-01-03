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Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня

За добу 01 січня в Україні:
◾ зафіксовано 1 863 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 108, медпрацівників – 12);

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 0 осіб;
◾ летальних випадків – 98;
◾ одужало – 2 259 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 3 674 538 осіб;
◾ одужало – 3 477 188 осіб;
◾ летальних випадків – 96 187;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 16 816 266.

1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні - зачинені. В інші дні - працюватимуть за звичайним розкладом. Дізнатися графік роботи та записатися на щеплення можна тут vaccination.covid19.gov.ua/list або через контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом проведено 28 457 565 щеплень.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

В Харьковской области за сутки от коронавируса умерли 11 пациентов

За прошедшие сутки на Харьковщине лабораторно подтвердили 90 случаев заражения COVID-19.

По данным Министерства здравоохранения, за сутки 1 января в Харьковской области лабораторно подтвердили 90 новых случаев заболевания коронавирусом. 11 пациентов скончались от последствий COVID-19.

Харьковская область стала лидером по количеству смертей за сутки. Такое же количество летальных случаев от коронавируса зафиксировали и в Киеве.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

Новости портала «Весь Харьков»

 

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