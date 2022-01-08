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Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня

Вже 47,6% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 44,9% дорослого населення України отримали дві дози вакцини проти коронавірусної хвороби! Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця 2021 року має становити 40%.

За добу 06 січня в Україні:
◾ зафіксовано 7 177 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 364, медпрацівників – 203).;
◾ 71 841 людину вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 21 997 людей, другу дозу – 44 836 людей, додаткову дозу отримали 388 людей, бустерну дозу – 4 620 людей.

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 1 866 осіб;
◾ летальних випадків – 192;
◾ одужало – 5 595 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 3 696 468 осіб;
◾ одужало – 3 506 509 осіб;
◾ летальних випадків – 97 088;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 16 933 070.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 800 318 людей, з них отримали одну дозу – 14 800 316 людей, отримали дві дози – 13 950 698 людей, отримали додаткову дозу – 5 787 людей, бустерну дозу – 16 216 людей. Загалом проведено 28 773 017 щеплень.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

За сутки в Харьковской области выросло количество заболевших COVID-19

7 января регион снова оказался среди лидеров по новым случаям заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 652 случая коронавирусной инфекции, 182 человека выздоровели, 5 - скончались.
 
Так, по состоянию на 7 января, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 244877 случаев заболевания, 231945 человек выздоровели, 6412 - скончались.

Источники: moz.gov.ua, vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

 

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