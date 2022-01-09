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Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня

За добу 07 січня в Україні:
◾ зафіксовано 3 195 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 151, медпрацівників – 37);

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 1 752 осіб;
◾ летальних випадків – 76;
◾ одужало – 1 942 особи.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 3 699 663 особи;
◾ одужало – 3 508 451 особа;
◾ летальних випадків – 97 164;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 16 943 946.

7 січня центри та пункти вакцинації від COVID-19 будуть закриті. Вже з 8 січня вони відновлять роботу за звичайним графіком. Контакти та розклад на vaccination.covid19.gov.ua/list або за телефоном 0 800 60 20 19.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 800 318 людей, з них отримали першу дозу – 14 800 316 людей, отримали дві дози – 13 950 698 людина, отримали додаткову дозу – 5 787 людей, бустерну дозу – 16 216 людей. Загалом проведено 28 773 017 щеплень.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

В Харьковской области 241 случай COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 241 случай коронавирусной инфекции, 93 человека выздоровели, 3 - скончались.
 
Так, по состоянию на 8 января, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 245118 случаев заболевания, 232038 человек выздоровели, 6415 - скончались.

Источники: moz.gov.ua, vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

 

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