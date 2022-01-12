Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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Понад 14 млн українців отримали базовий курс щеплення від COVID-19.

За добу 10 січня в Україні:

◾ зафіксовано 5 429 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 306, медпрацівників – 168);

◾ 96 385 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 242 людини, другу дозу – 59 075 людей, додаткову дозу отримали 445 людей, бустерну дозу – 7 623 людини.

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 915 осіб;

◾ летальних випадків – 219;

◾ одужало – 7 761 особа.

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 3 709 871 особа;

◾ одужало – 3 522 547 осіб;

◾ летальних випадків – 97 544;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 16 995 958.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 842 428 людей, з них отримали першу дозу – 14 842 426 людини, отримали дві дози – 14 039 548 людини, отримали додаткову дозу – 6 669 людей, бустерну дозу – 28 085 людей. Загалом проведено 28 916 728 щеплень.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України



СOVID-19 на Харьковщине: скончались 7 пациентов, заболели 309

За время эпидемии в области от СOVID-19 умерли 6427 пациентов.

По данным Министерства охраны здоровья Украины на утро 11 января, в Харьковской области за сутки СOVID-19 заболели 309 человек.

Скончались 7 пациентов. Выздоровели 183 человека.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

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