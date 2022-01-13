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Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня

Понад 29 млн щеплень від COVID-19 зроблено з початку вакцинальної кампанії в Україні.

За добу 11 січня в Україні:
◾ зафіксовано 7 117 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 409, медпрацівників – 160);
◾ 106 362 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 33 288 людей, другу дозу – 59 348 людей, додаткову дозу отримали 670 людей, бустерну дозу – 13 056 людей.

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 1 898 осіб;
◾ летальних випадків – 193;
◾ одужало – 8 077 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 3 716 988 осіб;
◾ одужало – 3 530 624 особи;
◾ летальних випадків – 97 737;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 17 034 809.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 875 716 людей, з них отримали першу дозу – 14 875 714 людей, отримали дві дози – 14 098 896 людей, отримали додаткову дозу – 7 339 людей, бустерну дозу – 41 141 людина. Загалом проведено 29 023 090 щеплень.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

СOVID-19 на Харьковщине: скончались 11 пациентов, заболели 457

За время эпидемии в области от СOVID-19 умерли 6438 пациентов.

По данным Министерства охраны здоровья Украины на утро 12 января, в Харьковской области за сутки СOVID-19 заболели 457 человек.

Скончались 11 пациентов. Выздоровели 240 человек.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

Новости портала «Весь Харьков»

 

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