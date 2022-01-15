Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня

За добу 13 січня в Україні:

◾ зафіксовано 10 476 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 663, медпрацівників – 241);

◾ 92 835 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 32 334 людини, другу дозу – 45 465 людей, додаткову дозу отримала 551 людина, бустерну дозу – 14 485 людей.

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 1 656 осіб;

◾ летальних випадків – 140;

◾ одужало – 7 285 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 3 737 510 осіб;

◾ одужало – 3 545 111 осіб;

◾ летальних випадків – 98 068;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 17 108 685.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 941 502 людини, з них отримали першу дозу – 14 941 500 людей, отримали дві дози – 14 197 703 людини, отримали додаткову дозу – 8 639 людей, бустерну дозу – 70 663 людей. Загалом проведено 29 218 505 щеплень.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України



СOVID-19 на Харьковщине: скончались 9 пациентов, заболел 691

За время эпидемии в области от СOVID-19 умерли 6458 пациентов.

По данным Министерства охраны здоровья Украины на утро 14 января, в Харьковской области за сутки СOVID-19 заболел 691 человек.

Скончались 9 пациентов. Выздоровели 226 человек.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

Новости портала «Весь Харьков»