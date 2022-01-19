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Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня

Понад 15 мільйонів українців отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19!

За добу 17 січня в Україні:
◾ зафіксовано 8 558 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 811, медпрацівників – 304);
◾ 80 921 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 847 людей, другу дозу – 36 223 людини, додаткову дозу отримали 456 людей, бустерну дозу – 14 395 людей.

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 1 125 осіб;
◾ летальних випадків – 188;
◾ одужало – 5 761 особа.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 3 768 088 осіб;
◾ одужало – 3 561 923 особи;
◾ летальних випадків – 98 549;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 17 220 495.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 022 924 людини, з них отримали першу дозу – 15 022 922 людини, отримали дві дози – 14 306 743 людини, отримали додаткову дозу – 10 073 людини, бустерну дозу – 113 560 людей. Загалом проведено 29 453 298 щеплень.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

СOVID-19 на Харьковщине: скончались 8 пациентов, заболели 678

За время эпидемии в области от СOVID-19 умерли 6493 пациент.

По данным Министерства охраны здоровья Украины на утро 18 января, в Харьковской области за сутки СOVID-19 заболели 678 человек.

Скончались 8 пациентов. Выздоровел 161 человек.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

Новости портала «Весь Харьков»

 

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