Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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За добу 18 січня в Україні:

◾ зафіксовано 12 815 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1422, медпрацівників – 464). ;

◾ 85 177 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 30 201 людина, другу дозу – 36 744 людини, додаткову дозу отримали 614 людей, бустерну дозу – 17 618 людей.

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 2 401 особа;

◾ летальних випадків – 163;

◾ одужало – 5 413 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 3 780 903 особи;

◾ одужало – 3 567 336 осіб;

◾ летальних випадків – 98 712;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 17 270 793.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 053 125 людей, з них отримали першу дозу – 15 053 123 людини, отримали дві дози – 14 343 487 людей, отримали додаткову дозу – 10 687 людей, бустерну дозу – 131 178 людей. Загалом проведено 29 538 475 щеплень.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України



СOVID-19 на Харьковщине: скончались 7 пациентов, заболели 666

За время эпидемии в области от СOVID-19 умерли 6500 пациентов.

По данным Министерства охраны здоровья Украины на утро 19 января, в Харьковской области за сутки СOVID-19 заболели 666 человек.

Скончались 7 пациентов. Выздоровели 187 человек.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

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