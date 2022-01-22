Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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За добу 20 січня в Україні:

◾ зафіксовано 20 156 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2464, медпрацівників – 429);

◾ 86 146 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 250 людей, другу дозу – 34 905 людей, додаткову дозу отримали 736 людей, бустерну дозу – 21 255 людей.

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 2 226 осіб;

◾ летальних випадків – 150;

◾ одужало – 4 486 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 3 819 538 осіб;

◾ одужало – 3 576 268 осіб;

◾ летальних випадків – 98 993;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 17 389 831.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 109 351 людина, з них отримали першу дозу – 15 109 349 людей, отримали дві дози – 14 410 730 людей, отримали додаткову дозу – 11 941 людина, бустерну дозу – 167 360 людей. Загалом проведено 29 699 380 щеплень.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України



СOVID-19 на Харьковщине: скончались 11 пациентов, заболел 971

За время эпидемии в области от СOVID-19 умерли 6527 пациентов.

По данным Министерства охраны здоровья Украины на утро 21 января, в Харьковской области за сутки СOVID-19 заболел 971 человек.

Скончались 11 пациентов. Выздоровели 212 человек.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

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