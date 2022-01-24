Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:00
Просмотров: 64

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня

За добу 22 січня в Україні:
◾ зафіксовано 15 444 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 298, медпрацівників – 264);
◾ 38 861 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 14 639 людей, другу дозу – 13 656 людей, додаткову дозу отримали 332 людини, бустерну дозу – 10 234 людини.

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 2 774 особи;
◾ летальних випадків – 86;
◾ одужало – 2 030 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 3 857 455 осіб;
◾ одужало – 3 582 908 осіб;
◾ летальних випадків – 99 215;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 17 497 199.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 155 838 людей, з них отримали першу дозу – 15 155 836 людей, отримали дві дози – 14 457 249 людей, отримали додаткову дозу – 13 021 людина, бустерну дозу – 203 445 людей. Загалом проведено 29 829 551 щеплення.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

1193 случая COVID-19 за сутки: Харьковская область среди лидеров по заболеваемости

За минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1193 случая коронавирусной инфекции, 142 человека выздоровели, 3 - скончались.
 
Так, по состоянию на 23 января, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 255073 случая заболевания,  234947 человек выздоровели, 6541 - скончались.

Источники: moz.gov.ua, vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

 

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 23 січня 2022 року
Сегодня 06:33    11
Харьковский метрополитен продезинфицируют за 620 000 гривен
Сегодня 06:25    38
Паніка, дефіцит чи "ситуація": чому з полиць магазинів почала зникати гречка і Ко
Сегодня 06:07    73
Погода в Харькове подробно
Сегодня 00:15    163
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    151
Меджліс закликав владу чіткіше формулювати позицію щодо Криму
23.01.2022 11:00    257
Німеччина передасть Україні польовий шпиталь для військових – міністр оборони ФРН
23.01.2022 10:57    256
НАТО долучить Україну до формування Стратегічної концепції Альянсу до 2030 року
23.01.2022 10:31    257
Міністерство оборони направило на погодження нову редакцію наказу про військовий облік жінок
23.01.2022 10:18    275
Как собрать "тревожный чемодан" на случай войны. Полезно знать
23.01.2022 09:04    750
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 