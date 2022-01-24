Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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За добу 22 січня в Україні:

◾ зафіксовано 15 444 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 298, медпрацівників – 264);

◾ 38 861 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 14 639 людей, другу дозу – 13 656 людей, додаткову дозу отримали 332 людини, бустерну дозу – 10 234 людини.

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 2 774 особи;

◾ летальних випадків – 86;

◾ одужало – 2 030 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 3 857 455 осіб;

◾ одужало – 3 582 908 осіб;

◾ летальних випадків – 99 215;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 17 497 199.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 155 838 людей, з них отримали першу дозу – 15 155 836 людей, отримали дві дози – 14 457 249 людей, отримали додаткову дозу – 13 021 людина, бустерну дозу – 203 445 людей. Загалом проведено 29 829 551 щеплення.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України



1193 случая COVID-19 за сутки: Харьковская область среди лидеров по заболеваемости

За минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1193 случая коронавирусной инфекции, 142 человека выздоровели, 3 - скончались.



Так, по состоянию на 23 января, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 255073 случая заболевания, 234947 человек выздоровели, 6541 - скончались.

Источники: moz.gov.ua, vecherniy.kharkov.ua

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