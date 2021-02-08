Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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3 370 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 188 дітей та 96 медпрацівників.

Також за минулу добу

● ️госпіталізовано – 1 869 осіб;

● випадків – 81;

● ️одужало – 2 297 осіб;

● здійснено тестувань за добу – 19 500 (зокрема методом ПЛР – 15 690, методом ІФА – 3 810).

За весь час пандемії в Україні

● захворіло – 1 244 849 осіб;

● одужало – 1 073 046 осіб;

● летальних випадків – 23 597;

● проведено ПЛР-тестувань – 6 391 722.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (454), Одеській (212), Львівській (202), Дніпропетровській (198) областях та у м. Київ (197).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 197 випадків;

Вінницька область – 184 випадки;

Волинська область – 48 випадків;

Дніпропетровська область – 198 випадків;

Донецька область – 188 випадків;

Житомирська область – 137 випадків;

Закарпатська область – 169 випадків;

Запорізька область – 86 випадків;

Івано-Франківська область – 454 випадки;

Київська область – 176 випадків;

Кіровоградська область – 6 випадків;

Луганська область – 33 випадки;

Львівська область – 202 випадки;

Миколаївська область – 118 випадків;

Одеська область – 212 випадків;

Полтавська область – 37 випадків;

Рівненська область – 73 випадки;

Сумська область – 134 випадки;

Тернопільська область – 117 випадків;

Харківська область – 164 випадки;

Херсонська область – 50 випадків;

Хмельницька область – 97 випадків;

Черкаська область – 20 випадків;

Чернівецька область – 185 випадків;

Чернігівська область – 85 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

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​За минувшие сутки в Харьковской области было зарегистрировано 164 случая коронавируса.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего с начала пандемии в области подтверждено 79 244 случая COVID-19. При этом 1425 человек умерли, 72 078 выздоровели, 5 741 пациент остается под медицинским наблюдением.

За минувшие сутки, 6 февраля, больше всего случаев заболеваемости COVID-19 зарегистрировано в Харькове – 137. Что касается коронавируса в разрезе районов области, то лидерами по количеству заболевших стали Змиевской и Богодуховский районы, где выявлено по 9 случаев коронавируса.

В Чугуевском районе выявлено 6 случаев COVID-19, по одному – в Купянском, Волчанском и Красноградском районах. В остальных районах за сутки не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

География заболевших выглядит так:

53811 - Харьков (+137 случаев за сутки);

4296 - Харьковский район;

2025 - Чугуевский район (+6 случаев за сутки);

1836 - Лозовской район;

1823 - Балаклейский район;

1654 - Купянский район (+1 случай за сутки);

1634 - Изюмский район;

1240 - Змиевской район (+9 случаев за сутки);

1224 - Первомайский район;

1217 - Богодуховский район (+9 случаев за сутки);

1068 - Дергачевский район;

878 - Красноградский район (+1 случай за сутки);

690 - Великобурлукский район;

631 - Валковский район;

618 - Волчанский район (+1 случай за сутки);

618 - Нововодолажский район;

598 - Краснокутский район;

571 - Боровской район;

482 - Золочевский район;

417 - Шевченковский район;

396 - Кегичевский район;

322 - Зачепиловский район;

302 - Барвенковский район;

290 - Сахновщинский район;

207 - Близнюковский район;

188 - Двуречанский район;

170 - Коломакский район;

38 - Печенежский район.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

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