Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
3 370 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 188 дітей та 96 медпрацівників.
Також за минулу добу
● ️госпіталізовано – 1 869 осіб;
● випадків – 81;
● ️одужало – 2 297 осіб;
● здійснено тестувань за добу – 19 500 (зокрема методом ПЛР – 15 690, методом ІФА – 3 810).
За весь час пандемії в Україні
● захворіло – 1 244 849 осіб;
● одужало – 1 073 046 осіб;
● летальних випадків – 23 597;
● проведено ПЛР-тестувань – 6 391 722.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (454), Одеській (212), Львівській (202), Дніпропетровській (198) областях та у м. Київ (197).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 197 випадків;
Вінницька область – 184 випадки;
Волинська область – 48 випадків;
Дніпропетровська область – 198 випадків;
Донецька область – 188 випадків;
Житомирська область – 137 випадків;
Закарпатська область – 169 випадків;
Запорізька область – 86 випадків;
Івано-Франківська область – 454 випадки;
Київська область – 176 випадків;
Кіровоградська область – 6 випадків;
Луганська область – 33 випадки;
Львівська область – 202 випадки;
Миколаївська область – 118 випадків;
Одеська область – 212 випадків;
Полтавська область – 37 випадків;
Рівненська область – 73 випадки;
Сумська область – 134 випадки;
Тернопільська область – 117 випадків;
Харківська область – 164 випадки;
Херсонська область – 50 випадків;
Хмельницька область – 97 випадків;
Черкаська область – 20 випадків;
Чернівецька область – 185 випадків;
Чернігівська область – 85 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
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За минувшие сутки в Харьковской области было зарегистрировано 164 случая коронавируса.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Всего с начала пандемии в области подтверждено 79 244 случая COVID-19. При этом 1425 человек умерли, 72 078 выздоровели, 5 741 пациент остается под медицинским наблюдением.
За минувшие сутки, 6 февраля, больше всего случаев заболеваемости COVID-19 зарегистрировано в Харькове – 137. Что касается коронавируса в разрезе районов области, то лидерами по количеству заболевших стали Змиевской и Богодуховский районы, где выявлено по 9 случаев коронавируса.
В Чугуевском районе выявлено 6 случаев COVID-19, по одному – в Купянском, Волчанском и Красноградском районах. В остальных районах за сутки не зафиксировано ни одного случая коронавируса.
География заболевших выглядит так:
53811 - Харьков (+137 случаев за сутки);
4296 - Харьковский район;
2025 - Чугуевский район (+6 случаев за сутки);
1836 - Лозовской район;
1823 - Балаклейский район;
1654 - Купянский район (+1 случай за сутки);
1634 - Изюмский район;
1240 - Змиевской район (+9 случаев за сутки);
1224 - Первомайский район;
1217 - Богодуховский район (+9 случаев за сутки);
1068 - Дергачевский район;
878 - Красноградский район (+1 случай за сутки);
690 - Великобурлукский район;
631 - Валковский район;
618 - Волчанский район (+1 случай за сутки);
618 - Нововодолажский район;
598 - Краснокутский район;
571 - Боровской район;
482 - Золочевский район;
417 - Шевченковский район;
396 - Кегичевский район;
322 - Зачепиловский район;
302 - Барвенковский район;
290 - Сахновщинский район;
207 - Близнюковский район;
188 - Двуречанский район;
170 - Коломакский район;
38 - Печенежский район.
Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv